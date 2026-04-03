Großbritannien

London: 14 Jahre alter Junge erschossen

Mitten am Nachmittag fallen im Südosten Londons Schüsse. Ein Teenager wird tödlich getroffen. Die Polizei meldet mehrere Festnahmen.

Der Stadtteil Woolwich liegt am östlichen Rand Londons, weit entfernt vom touristischen Zentrum. Foto: Ben Bauer/PA Wire/dpa
Der Stadtteil Woolwich liegt am östlichen Rand Londons, weit entfernt vom touristischen Zentrum.

London (dpa) - Im Südosten Londons ist am helllichten Tag ein 14 Jahre alter Junge erschossen worden. Die Polizei der britischen Hauptstadt nahm nach der Tat drei Verdächtige fest - zwei Jungen im Alter von 14 und 16 Jahren sowie einen 18-jährigen Mann. «Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte wurde der Junge tragischerweise noch am Tatort für tot erklärt», teilte die Metropolitan Police mit.

Die Beamten hatten nach der Tat am Donnerstagnachmittag zunächst mitgeteilt, das Opfer sei erwachsen. Am Karfreitag korrigierte die Polizei ihre Angaben. «Wir sind uns bewusst, dass dieser Vorfall in der örtlichen Gemeinschaft Besorgnis auslösen wird», sagte Detective Chief Inspector Lucie Card. Im Gebiet der Tat werde die Polizeipräsenz erhöht.

In der britischen Hauptstadt kommt es immer wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen vor allem auch unter Jugendlichen. Der Stadtteil Woolwich liegt am östlichen Rand Londons, weit entfernt vom touristischen Zentrum.

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