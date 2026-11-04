Polizei ermittelt

Mädchen steckt Holzspieß selbst in Halloween-Schokoriegel

Im Freistaat sowie in anderen Bundesländern gibt es Fälle manipulierter Halloween-Süßigkeiten. Bei einem Vorfall hat sich herausgestellt, dass ein junges Mädchen selbst beteiligt war.

Der Spieß wurde von einem Mädchen selbst in die Süßigkeit gesteckt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Spieß wurde von einem Mädchen selbst in die Süßigkeit gesteckt. (Symbolbild)

Eicha (dpa) - Nach dem Fund eines Holzspießes in einem Halloween-Schokoriegel im thüringischen Landkreis Hildburghausen hat ein neun Jahre altes Mädchen zugegeben, den Gegenstand selbst hineingesteckt zu haben. Wieso das Kind dies gemacht habe, sei bisher nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Die Ermittlungen liefen.

Der Vater des Mädchens erschien am Morgen bei der Polizei, um die Anzeige zurückzunehmen. In einem eindringlichen Gespräch mit seiner Tochter habe er erklärt, dass der manipulierte Riegel als Beweismittel für die Ermittlungen gesichert werden müsse. «Daraufhin räumte das Mädchen ein, den Holzspieß selbst in den Schokoriegel gesteckt zu haben», hieß es von der Polizei.

Am Dienstag hatte die Behörde mitgeteilt, dass das Mädchen am Sonntag beim Abbeißen von dem Riegel, den es bei einer Süßigkeitentour an Halloween bekommen hatte, einen Fremdkörper bemerkte.

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In Thüringen sowie in vielen anderen Bundesländern sind mehrere Fälle manipulierter Halloween-Süßigkeiten bekannt.

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