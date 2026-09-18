Mordermittlungen in NRW

Mit Axt attackierter Mann in Hattingen gestorben

Ein 61-Jähriger wird mit lebensgefährlichen Verletzungen vor seinem Haus in Hattingen gefunden. Nun ist er im Krankenhaus gestorben. Sein Bruder sitzt in U-Haft.

Der attackierte Mann ist nun in einer Spezialklinik gestorben. (Archivbild) Foto: Justin Brosch/dpa
Der attackierte Mann ist nun in einer Spezialklinik gestorben. (Archivbild)

Hattingen (dpa) - Zweieinhalb Wochen nach dem Axt-Angriff auf einen 61-Jährigen in Hattingen ist der Mann in einer Spezialklinik gestorben. Das teilten die Polizei Hagen und die Staatsanwaltschaft Essen mit. Wegen des Tötungsdelikts wird gegen den Bruder des Opfers ermittelt. Der 54-Jährige sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. 

Spezialkräfte der Polizei hatten den Tatverdächtigen Ende August festgenommen, damals war zunächst lediglich von einem Nachbarn des Opfers die Rede gewesen. Wenig später hieß es, der verdächtigte Bruder haben den Ermittlungen zufolge eine Axt eingesetzt. Zur Motivlage machten die Ermittler auch weiterhin keine Angaben. 

Das 61 Jahre alte Opfer war damals schwer verletzt auf dem Grundstück seines Wohnhauses entdeckt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

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