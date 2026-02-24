«Cold Case»

Nach 42 Jahren: Gericht verhandelt Mord an Professor

Nach mehr als 40 Jahren steht ein 62 Jahre alter Mann wegen der Ermordung eines Psychologie-Professors in Düsseldorf vor Gericht. Der Angeklagte beteuert seine Unschuld.

Verteidigerin Piel: «Mein Mandant bestreitet die Vorwürfe» Foto: Oliver Berg/dpa
Verteidigerin Piel: «Mein Mandant bestreitet die Vorwürfe»

Düsseldorf (dpa) - Nach dem Mord an einem Psychologie-Professor vor 42 Jahren hat in Düsseldorf der Prozess gegen einen Verdächtigen begonnen. «Mein Mandant bestreitet die Vorwürfe», sagte Verteidigerin Hannah Piel in ihrem Eröffnungs-Statement. «Er ist erschüttert über die Festnahme 42 Jahre nach einer Tat, die er nicht begangen hat.» Die Mordkommission habe ihre Ermittlungen damals sehr einseitig geführt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Hochschullehrer war im April 1984 in seinem Wohnhaus in Hilden bei Düsseldorf erstochen worden. 24 Messerstiche in Rücken, Nacken und den rechten Brustbereich seien damals festgestellt worden, berichtete Staatsanwalt Murat Ayilmaz. Der Professor habe «vollständig entkleidet» in seinem Schlafzimmer gelegen. Es habe sich um eine heimtückische Tat gehandelt.

«Cold Case»-Ermittler entdecken DNA-Spuren 

Die mit dem Fall befassten «Cold Case»-Ermittler sind überzeugt, den Mord aufgeklärt zu haben. Als sie den Fall nach Jahrzehnten aufrollten, entdeckten sie in den Asservaten DNA-Spuren, die damals für die Polizei noch keinen Wert hatten. 

Aber bereits damals war der heutige Angeklagte ins Visier der Mordermittler geraten: Sein Fingerabdruck war an einem Teller in der Küche des Professors entdeckt worden. Deswegen wurde dem Mann, der inzwischen in Italien lebt und 62 Jahre alt ist, dort eine DNA-Probe entnommen. 

Die Ermittler landeten einen Treffer: Sie passt zur DNA-Spur an der Leiche des Professors und an einem Tuch im Schlafzimmer. Der 62-Jährige wurde angeklagt und an die deutsche Justiz ausgeliefert. Das Düsseldorfer Landgericht hat zehn Verhandlungstage für den Fall angesetzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach 42 Jahren: Gericht verhandelt Mord an Professor
«Cold Case»

Nach 42 Jahren: Gericht verhandelt Mord an Professor

Nach mehr als 40 Jahren steht ein 62 Jahre alter Mann wegen Mordes an einem Psychologie-Professor bei Düsseldorf vor Gericht. Eine DNA-Spur führte die Ermittler nach Italien.

12.02.2026

Mord an Stewardess: Sohn als Zeuge vor Gericht
Prozess

Mord an Stewardess: Sohn als Zeuge vor Gericht

Im Prozess um den Mord an einer Flugbegleiterin in Velbert hat der Sohn als Zeuge ausgesagt. Er hatte damals die Leiche seiner Mutter entdeckt. Angeklagt ist ein vorbestrafter Gewalttäter aus Hessen.

19.06.2024

Prozesse

Mordfall Claudia Otto - Angeklagter beteuert seine Unschuld

1987 wurde die Gastwirtstochter Claudia Otto ermordet. Schon seit längerem ist ein Mann wegen der Tat angeklagt, doch ein erster Prozess gegen ihn platzte. Nun unternimmt die Justiz einen neuen Anlauf.

27.09.2023

Cold Case

DNA-Spur unter Fingernagel: «Mord im Maisfeld» aufgeklärt

1992 macht ein Spaziergänger am Rhein bei Düsseldorf einen grausigen Fund, weil sein Hund anschlägt: In einem Maisfeld im benachbarten Meerbusch liegt die teilweise entkleidete Leiche einer 50-Jährigen.

30.03.2023

Kriminalität

DNA-Spur unter Fingernagel: «Mord im Maisfeld» aufgeklärt

Es geschah im August 1992. In einem Feld wird eine Frau getötet. Ein Täter wurde nie gefunden. Nun hilft moderne Technik, den Cold Case abzuschließen.

30.03.2023