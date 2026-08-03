Diverse Straftaten

Nackte Frau randaliert in Nürnberg

Mehrere Notrufe melden eine nackte Frau. Vor Ort stellen die Beamten eine ganze Reihe von Straftaten fest - und eine mögliche Ursache.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (Symbolbild)

Nürnberg (dpa) - Eine nackte Frau soll mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Nürnberg mehrere Straftaten begangen haben. Die 39-Jährige beschädigte am Samstag zunächst das Auto eines 42-Jährigen und schlug den Mann dann, als er versuchte, sie festzuhalten, wie die Polizei am Montag mitteilte. 

Anschließend soll die Nackte einem Busfahrer das Handy abgenommen und es auf den Boden geworfen haben. Einen weiteren unbeteiligten Mann schlug sie mit der Faust gegen den Kopf.

Als eine Polizeistreife eintraf, soll sich die Frau weiter aggressiv verhalten und zwei Beamte bei der Festnahme leicht verletzt haben. Nach ihrer Festnahme untersuchte der Rettungsdienst die Frau. Sie soll mehrere Auffälligkeiten gezeigt haben, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hinweisen. 

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Ihr wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut abgenommen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen sie ein, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Widerstands bzw. tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

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