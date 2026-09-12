Philippinen: Jetzt 76 Tote nach Brand auf Fähre

Manila (dpa) - Nach dem Brand auf einer Passagierfähre vor der philippinischen Inselprovinz Palawan steigt die Zahl der Toten weiter. Am Samstag seien 41 Leichen aus der ausgebrannten Fähre geborgen worden, teilte eine Sprecherin der Küstenwache mit. Damit beläuft sich die Zahl der Todesopfer nach dem Unglück inzwischen auf 76.

Das Fährschiff «MV June Aster» war am Mittwochabend auf dem Weg von der Hauptstadt Manila nach Coron, als es aus noch unbekannter Ursache in Brand geriet. Überlebende berichteten von einer lauten Explosion aus dem Laderaum, gefolgt von dichtem Rauch und Flammen. Die Fähre befand sich zu diesem Zeitpunkt rund zwei Kilometer vor der Küste.

Foto: Philippine Coast Guard/dpa An Bord waren etwa 130 Menschen, als es zu der Brandkatastrophe kam. (Archivbild)

Passagiere sprangen ins Wasser

An Bord waren etwa 130 Passagiere und Crewmitglieder. Einige Passagiere sollen Berichten zufolge nach dem Ausbruch des Brandes in Panik ins Wasser gesprungen sein. 43 Menschen seien gerettet worden, darunter auch zwei Touristen aus Chile, hieß es nach Angaben der Küstenwache. Etwa 13 Menschen gelten noch als vermisst.

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