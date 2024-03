Ostbeauftragter: Bündnis Wagenknecht «reines Medienphänomen»

Berlin (dpa) - Ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland sieht der SPD-Politiker Carsten Schneider das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sehr skeptisch. «Das BSW mit Frau Wagenknecht ist bisher ein reines Medienphänomen», sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

«Dass Sahra Wagenknecht gute Auftritte in Talkshows hinlegt und bei Buchlesungen viel Publikum hat, heißt noch lange nicht, dass sie tatsächlich viele Stimmen bei der Landtagswahl erhält. In der Partei haben sich einige Glücksritter versammelt. Und es gibt noch kein richtiges Programm.»

In wenigen Wochen will das «Bündnis Sahra Wagenknecht» eine neue Partei gründen - und im Laufe des Jahres am besten gleich bei mehreren Wahlen antreten. Doch die Hürden sind groß.

Gewählt wird im September in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. In allen drei Ländern liegt in Umfragen die AfD vorn. Die SPD kam zuletzt in Thüringen und Sachsen in Umfragen nur noch auf einstellige Werte, in Brandenburg auf etwa 17 Prozent. «Jedem muss klar sein, dass es jetzt wirklich ernst ist», sagte Schneider. Die jüngsten Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD finde er jedoch ermutigend.