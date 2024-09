Warnstreik an kommunalen Kliniken am Montag

Berlin (dpa) - In der Tarifrunde für rund 60.000 Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern ruft die Gewerkschaft Marburger Bund für diesen Montag zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Mit dem ganztägigen Ausstand solle Bewegung in die Verhandlungen gebracht werden, wie der Marburger Bund in Berlin mitteilte. Eine zentrale Streikkundgebung soll in Frankfurt am Main stattfinden.