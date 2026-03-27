Epstein-Skandal

Epstein: York entzieht Sarah Ferguson Ehrenauszeichnung

Ihre Freundschaft zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kostet Sarah «Fergie» Ferguson eine weitere Ehrung. In der Sitzung des Stadtrats von York fallen deutliche Worte.

Sarah Ferguson hatte im Verlauf des Skandals unter anderem bereits ihren Titel als Herzogin von York verloren. (Archivbild) Foto: Kirsty O'connor/Press Association/dpa
Sarah Ferguson hatte im Verlauf des Skandals unter anderem bereits ihren Titel als Herzogin von York verloren. (Archivbild)

London (dpa) - Die Ex-Frau des früheren britischen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, hat in Verbindung mit dem Epstein-Skandal eine weitere Ehrung verloren. Der Stadtrat von York entzog der 66-Jährigen die Auszeichnung «Freedom of the City of York», in Deutschland vergleichbar mit der Ehrenbürgerschaft. Ferguson hatte im Verlauf des Skandals unter anderem bereits ihren Titel als Herzogin von York verloren.

«Wir erwarten nicht, dass Träger der höchsten Auszeichnung Yorks Heilige sind», sagte Stadtrat Darryl Smalley (Liberal Democrats) der Nachrichtenagentur PA zufolge. «Wir wollen nur nicht, dass sie beste Freunde verurteilter Pädophiler sind.»

Die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein durch das US-Justizministerium hatten erneut eine engere Freundschaft zwischen dem US-Finanzier und Ferguson belegt. Epstein war 2019 in Untersuchungshaft gestorben. Die Akten zeigen, dass Ferguson und Epstein auch weit nach Epsteins erster Verurteilung wegen Sexualstraftaten im Jahr 2008 Kontakt hatten - ähnlich wie Epstein und Mountbatten-Windsor.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Sarah «Fergie» Ferguson und Mountbatten-Windsor hatten die Auszeichnung 1987 erhalten, wie die PA berichtete. Andrew war die Ehrenbürgerschaft bereits 2022 entzogen worden, dem 66-Jährigen wird seit Jahren in Verbindung mit dem Epstein-Skandal Vergewaltigung vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Täter. Menschenfänger. Wer war Jeffrey Epstein?
Sexualstraftäter

Täter. Menschenfänger. Wer war Jeffrey Epstein?

Mit Charme, Macht und Manipulation schuf Jeffrey Epstein ein Netzwerk aus Abhängigkeiten – heute will niemand etwas gewusst haben. Eine Annäherung an ein System der Ausbeutung und des Menschenhandels.

20.02.2026

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung
Königsfamilie in der Krise

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Eine Freundschaft mit Epstein, ein Vergewaltigungsprozess: Norwegens Königsfamilie steckt mitten in einer schweren Krise. Jetzt bittet Kronprinzessin Mette-Marit um Verzeihung - aber reicht das?

06.02.2026

Was wird aus «Fergie»? Andrews Ex-Frau verliert alles
Britisches Königshaus

Was wird aus «Fergie»? Andrews Ex-Frau verliert alles

Mitgefangen, mitgehangen? Der Skandal um Andrew reißt auch dessen Ex-Frau Sarah Ferguson mit. Die 66-Jährige verliert nach ihrer royalen Anrede auch ihr Zuhause. Schuldlos ist sie nicht.

31.10.2025

Die Stehauffrau: Sarah «Fergie» Ferguson wird 65
Britisches Königshaus

Die Stehauffrau: Sarah «Fergie» Ferguson wird 65

Hinfallen, aufstehen, nicht vorhandenes Krönchen richten: Prinz Andrews Ex-Frau hat schon manches erlebt. In Interviews spricht sie über Krebsdiagnosen und ihre Enkelkinder. Ein Thema lässt sie aus.

15.10.2024

Leute

Sarah «Fergie» Ferguson: «Fange gerade erst an»

Es war kein leichtes Jahr für Sarah Ferguson: Nach einer Brustkrebs-OP blickt die Ex-Frau von Prinz Andrew nun zuversichtlich in die Zukunft.

02.01.2024