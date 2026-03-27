Epstein: York entzieht Sarah Ferguson Ehrenauszeichnung

London (dpa) - Die Ex-Frau des früheren britischen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, hat in Verbindung mit dem Epstein-Skandal eine weitere Ehrung verloren. Der Stadtrat von York entzog der 66-Jährigen die Auszeichnung «Freedom of the City of York», in Deutschland vergleichbar mit der Ehrenbürgerschaft. Ferguson hatte im Verlauf des Skandals unter anderem bereits ihren Titel als Herzogin von York verloren.

«Wir erwarten nicht, dass Träger der höchsten Auszeichnung Yorks Heilige sind», sagte Stadtrat Darryl Smalley (Liberal Democrats) der Nachrichtenagentur PA zufolge. «Wir wollen nur nicht, dass sie beste Freunde verurteilter Pädophiler sind.»

Die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein durch das US-Justizministerium hatten erneut eine engere Freundschaft zwischen dem US-Finanzier und Ferguson belegt. Epstein war 2019 in Untersuchungshaft gestorben. Die Akten zeigen, dass Ferguson und Epstein auch weit nach Epsteins erster Verurteilung wegen Sexualstraftaten im Jahr 2008 Kontakt hatten - ähnlich wie Epstein und Mountbatten-Windsor.

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