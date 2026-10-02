Demonstrationen

Frankreichs Schulprotest hält an – Regierung sucht Ausweg

Seit Tagen gehen Schülerinnen und Schüler in Frankreich auf die Straße, um mehr Geld für Bildung einzufordern. Doch vielerorts artet der Protest aus. Wie will die Regierung durchgreifen?

Bildungsminister Geffray setzt nach Tagen des Protests auf Dialog. (Archivbild) Foto: Romain Perrocheau/AFP/dpa
Bildungsminister Geffray setzt nach Tagen des Protests auf Dialog. (Archivbild)

Paris (dpa) - Nach tagelangen teils gewaltsamen Schulprotesten in Frankreich versucht die Regierung, die Lage in den Griff zu bekommen. Bildungsminister Édouard Geffray will mit Vertretern von Gymnasiasten und Studierenden zusammenkommen, um über deren Forderungen zu sprechen. Justizminister Gérald Darmanin droht hingegen, Eltern sollten für die durch ihre Kinder bei den Demonstrationen entstandenen Schäden zahlen.

Auch am Morgen gingen die Proteste weiter. Geffray zufolge sollen heute rund 400 Gymnasien geschlossen bleiben und stattdessen Fernunterricht anbieten. Im Umfeld der geschlossenen Schulen wurden Medienberichten zufolge Demonstrationen verboten. 

Proteste auch an Universitäten

Seit Tagen machen Schülerinnen und Schüler an Frankreichs Gymnasien ihrem Ärger über marode Schulgebäude und zu wenig Lehrpersonal Luft. Mittlerweile wird auch an Universitäten demonstriert.

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Immer wieder kam es bei den Protesten auch zu Ausschreitungen. Dem Innenministerium zufolge schlagen die Proteste in «städtische Unruhe» um. Einsatzkräfte würden angegriffen, Brände gelegt und Zerstörung angerichtet. Tausende Menschen wurden festgenommen.

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