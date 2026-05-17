Gebete, «Patriotismus»: Tausende bei Event in Washington

Washington (dpa) - Tausende sind im Herzen der US-Hauptstadt Washington für eine ganztägige Gebetsveranstaltung im Rahmen des 250. Geburtstags der USA zusammengekommen. Vielfach in den Farben der amerikanischen Flagge gekleidet versammelten sie sich auf der National Mall zu einem Event, dass das Weiße Haus auf der Plattform X als «beeindruckenden Tag des Gebets, des Lobpreises und des Patriotismus» promotete.

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Viele Teilnehmer haben US-Flaggen bei sich.

Bei den meisten Rednern handelt es sich US-Medien zufolge um politisch konservative, evangelikale Protestanten. Auch Vertreter der US-Regierung, darunter Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth, und andere prominente Republikaner wie der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, wandten sich persönlich oder mit virtuellen Botschaften an die Menschenmenge. Trump-Anhänger waren dort etwa durch Kappen seiner MAGA-Bewegung (Make America Great Again) zu erkennen.

Foto: Rod Lamkey/FR172078 AP/AP/dpa Die Gebetsveranstaltung findet auf der National Mall mitten im Herzen Washingons statt.

Kritiker werfen der US-Regierung vor, nicht nur mit der Unterstützung von Events wie diesem ein Bild der USA als christliche Nation zu forcieren und die Grenze zwischen Kirche und Staat zunehmend zu verwischen.

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