Südniedersachsen

Polizei: Mann erschießt Bruder in Seniorenheim

Schock in einem Seniorenheim in Südniedersachsen: Zwei Brüder sterben durch Schüsse. Die Polizei geht von einem «innerfamiliären» Hintergrund aus. Was bislang bekannt ist.

Polizei und Rettungsdienst wurden zu der Senioreneinrichtung alarmiert. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Polizei und Rettungsdienst wurden zu der Senioreneinrichtung alarmiert. (Symbolbild)

Hann. Münden (dpa) - Ein Mann soll laut Polizei in einem Seniorenheim in Hann. Münden in Südniedersachsen bei Göttingen seinen Bruder und dann sich selbst erschossen haben. Die Männer waren 66 und 70 Jahre alt, wie die Polizei mitteilte. Die Tat habe nach ersten Ermittlungen einen «innerfamiliären» Hintergrund, sagte eine Polizeisprecherin.

Möglicherweise handele es sich um einen «erweiterten Suizid». Darunter versteht man, wenn ein Mensch sich töten will, zuvor aber auch anderen das Leben nimmt. Zu einem Motiv gab es noch keine Angaben. 

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 66-Jährige am Morgen seinen Bruder in der Pflegeeinrichtung aufgesucht. Dann kam es zu einer Schussabgabe. Der 70-Jährige wurde tödlich verletzt. Danach soll sich der 66-Jährige selbst eine tödliche Schussverletzung zugefügt haben. Zu der Tat kam es demnach im Außenbereich der Pflegeeinrichtung. 

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Keine Hinweise auf weitere beteiligte Personen

Mitarbeiter der Einrichtung seien nicht betroffen gewesen, sagte die Polizeisprecherin. Hinweise, dass andere Personen beteiligt waren, hat die Polizei bislang nicht. Es gebe keinen flüchtigen Täter. «Es besteht keine Gefahr für Unbeteiligte.» Weiteren Angaben zufolge wurde eine Schusswaffe am Tatort gefunden und sichergestellt. 

Polizei und Rettungsdienst waren am Morgen zunächst zu zwei Schwerverletzen in der Senioreneinrichtung am Rande der Altstadt alarmiert worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie ein dpa-Fotograf vor Ort berichtete. Um Familienangehörige und Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtung zu betreuen, waren Notfallseelsorger im Einsatz. 

Die Stadt Hann. Münden im Süden Niedersachsens hat rund 24.000 Einwohner.

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