Unwetter in Südeuropa

Regenpause bringt Portugal und Spanien leichte Entspannung

Nach heftigen Unwettern zeigt sich mal wieder die Sonne. Trotzdem bleiben viele Regionen überflutet und das Risiko für Erdrutsche ist hoch. Und weiterer Regen soll kommen.

Am Samstag hatte das Sturmtief "Marta" zahlreiche Flüsse wie hier den Guadalquivir in Andalusien über die Ufer treten lassen. Es war bereits der siebte Atlantiksturm seit Jahresbeginn, der über Portugal und Spanien hinwegzog. Foto: Eduardo Briones/EUROPA PRESS/dpa
Am Samstag hatte das Sturmtief "Marta" zahlreiche Flüsse wie hier den Guadalquivir in Andalusien über die Ufer treten lassen. Es war bereits der siebte Atlantiksturm seit Jahresbeginn, der über Portugal und Spanien hinwegzog.

Lissabon/Sevilla (dpa) - In Portugal und Spanien hat sich die Lage nach einer Serie ungewöhnlich häufiger Unwetter leicht entspannt. «Atempause vom Regen», titelte die Regionalzeitung «Diario de Sevilla». Doch obwohl es am Sonntag überwiegend trocken bleiben sollte und sich die Sonne zeigte, standen in beiden Urlaubsländern nach dem Durchzug des Sturmtiefs «Marta» am Samstag weiter ganze Landstriche unter Wasser. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Weil übervolle Stauseen kontrolliert Wasser ablassen mussten, führten viele Flüsse weiter Hochwasser, Tausende Evakuierte waren in Notunterkünften untergebracht und das Risiko von Erdrutschen blieb hoch, wie die staatlichen TV-Sender beider Länder, RTVE und RTP berichteten. Und ab Sonntagabend sagten die Wetterdienste beider Länder neue Niederschläge vorher, jedoch voraussichtlich weniger heftig als an den Tagen zuvor. 

Für die kommenden Woche werden weitere Regenfälle in Portugal und Spanien erwartet. Foto: Rocío Ruz/EUROPA PRESS/dpa
Für die kommenden Woche werden weitere Regenfälle in Portugal und Spanien erwartet.

«Marta» war bereits das siebte Sturmtief seit Jahresbeginn und hatte Starkregen, Orkanböen und hohe Wellen an den Küsten Portugals und Andalusien im Süden Spaniens ausgelöst. Am Mittwoch und Donnerstag war die Region von dem Sturm «Leonardo» heimgesucht worden. In Spanien kam dabei eine Frau in einem Fluss in der Region Málaga ums Leben. In Portugal gab es seit vergangener Woche insgesamt 13 Tote durch eine ganze Reihe von Stürmen und Hunderte Verletzte bei Aufräumarbeiten.

Zehntausende Helfer sind in Portugal und Spanien seit Wochen im Einsatz gegen die Folgen einer ganzen Serie schwerer Winterstürme. Foto: Ana Brigida/AP/dpa
Zehntausende Helfer sind in Portugal und Spanien seit Wochen im Einsatz gegen die Folgen einer ganzen Serie schwerer Winterstürme.

In Portugal und Spanien wurde das Militär zur Unterstützung der zivilen Katastrophenschutzkräfte hinzugezogen. Insgesamt wurden die Schäden an der Infrastruktur und der Landwirtschaft in beiden Ländern zusammen auf mehr als sieben Milliarden Euro geschätzt. Etwas Gutes hat der viele Regen jedoch auch. Im kommenden Sommer dürfte es trotz großer Hitze und Trockenheit wegen der vollen Stauseen nicht zu dem sonst üblichen Wassermangel kommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Alarm in Portugal und Spanien wegen Sturmtief «Marta»
Unwetter in Südeuropa

Alarm in Portugal und Spanien wegen Sturmtief «Marta»

Wasserbeben, Militäreinsatz, Milliardenschäden: Was hinter der Unwetterserie steckt, die Portugal und Spanien in einen Ausnahmezustand versetzt.

07.02.2026

Sturmtief setzt Teil Südspaniens und Portugals unter Wasser
Unwetter in Südeuropa

Sturmtief setzt Teil Südspaniens und Portugals unter Wasser

Flüsse reißen Menschen mit, eine Kleinstadt muss komplett evakuiert werden – das Sturmtief «Leonardo» wütet in Südspanien und Portugal.

05.02.2026

Tief «Leonardo» sorgt für Chaos in Südspanien und Portugal
Unwetter in Südeuropa

Tief «Leonardo» sorgt für Chaos in Südspanien und Portugal

Heftiger Regen, Sturm und Überschwemmungen: In Andalusien müssen Tausende ihre Häuser verlassen, auch in Portugal gibt es Sperrungen. Wie die Behörden reagieren und wo weiter Gefahr droht.

04.02.2026

Portugiesen sollen sich mit Notfallpaket gegen Sturm rüsten
Unwetter in Südeuropa

Portugiesen sollen sich mit Notfallpaket gegen Sturm rüsten

Das nächste Sturmtief zieht heran: «Leonardo» bringt erneut starke Regenfälle und Sturmböen nach Portugal und Spanien. An einigen Küsten gilt die höchste Warnstufe.

03.02.2026

Brände in Südeuropa und Türkei lassen nach - aber neue Hitze
Brandbekämpfung

Brände in Südeuropa und Türkei lassen nach - aber neue Hitze

In Südeuropa gibt es Erfolge bei der Bekämpfung der großen Waldbrände. Aber das Risiko neuer Feuer bleibt sehr hoch.

02.08.2025