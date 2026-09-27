Reisebus auf A96 umgekippt – zwei Tote und 26 Verletzte

Buchloe (dpa) - Auf der Autobahn 96 bei Buchloe im Ostallgäu ist ein Reisebus umgekippt. Zwei Menschen seien dabei ums Leben gekommen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ersten Informationen zufolge wurde ein weiterer Mensch lebensgefährlich verletzt und schwebt laut einer Polizeisprecherin in Lebensgefahr. Außerdem gibt es etwa 25 Leichtverletzte, die Zahl könne sich noch erhöhen.

Der schwere Unfall ereignete sich demnach am frühen Morgen um kurz vor 6.00 Uhr auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Buchloe-Ost und Landsberg am Lech-West. Eine Reisegruppe mit 40 bis 50 Menschen, hauptsächlich aus den Philippinen, war den Angaben der Polizeisprecherin zufolge mit dem Bus unterwegs. Dieser geriet dann ohne Beteiligung von weiteren Fahrzeugen nach rechts von der Straße ab, kippte am Fahrbahnrand um und blieb neben einer Mulde an der Autobahn liegen.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist im Einsatz. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, um den Unfallhergang zu klären. Zur Identität der Toten und Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor.

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Die schwäbische Stadt Buchloe im Ostallgäu liegt direkt an der Bundesautobahn 96 zwischen München und Memmingen.

Immer wieder schwere Unfälle mit Reisebussen

Unfälle mit Reisebussen sind immer wieder besonders dramatisch: Erst kürzlich starben fünf Menschen bei einem Unfall eines niederländischen Busses in der Schweiz. Drei weitere wurden schwer, sieben mittelschwer und 30 leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am 10. September berichtete. Der Bus prallte gegen eine Leitplanke und kam dann rechts von der Straße ab. Er kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Unfallstelle befand sich an der Ausfahrt einer etwa 200 Meter langen Baustelle.