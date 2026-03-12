Lebensmittel

Rückruf: Pestizid in Bockshornkleeblättern nachgewiesen

In mehreren Bundesländern werden Bockshornkleeblätter zurückgerufen. Grund ist ein Nachweis von Chlorpyrifos, das als gesundheitsschädlich gilt.

Bockshornkleeblätter wurden zurückgerufen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Biebesheim (dpa) - Die Global Foods Trading GmbH aus dem hessischen Biebesheim hat ihre Bockshornkleeblätter «MDH Peacook Kasoori Methi« wegen des Nachweises einer gesundheitsschädlichen Substanz zurückgerufen. Das nachgewiesene Pestizid Chlorpyrifos sei seit dem Jahr 2020 aufgrund von gesundheitlichen Bedenken in der EU nicht als Pflanzenschutzmittel zugelassen, teilte das Online-Portal «Lebensmittelwarnung.de» mit. Betroffen seien 100-Gramm-Packungen mit der Chargennummer LOT No. 314, 315, 316 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.11.2026. 

Verkauft werde das Produkt in Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

