Afrika

Safari-Flieger rammt Zebra – Notlandung am Kilimandscharo

Ein Zebra auf der Startbahn sorgt in Tansania für einen spektakulären Zwischenfall – danach muss ein Safari-Flieger am Kilimandscharo notlanden.

Flugzeuge und Zebras können sich im Nationalpark gefährlich nah kommen. Foto: picture alliance / Gioia Forster/dpa
Flugzeuge und Zebras können sich im Nationalpark gefährlich nah kommen.

Arusha (dpa) - Nach einer unglücklichen Kollision mit einem Zebra beim Start hat ein Safari-Flugzeug am Kilimandscharo eine spektakuläre Notlandung überstehen müssen. Das Flugzeug war mit 26 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern am Sonntag auf dem Flugplatz Seronera im Serengeti-Nationalpark zu einem Flug zur Insel Sansibar gestartet. Beim Start kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Wildtier.

Später meldete die Maschine ein Problem mit dem Fahrwerk. Daraufhin wurde das Flugzeug zum «Kilimanjaro International Flughafen» nahe der Stadt Arusha umgeleitet, wo es eine Bauchlandung absolvieren musste. Wie lokale Medien übereinstimmend berichtete, blieben alle 30 Menschen an Bord unverletzt. Lediglich das Zebra verendete noch am Unfallort.

Ob der Zusammenstoß mit dem Zebra tatsächlich die Ursache für die Probleme am Fahrwerk war, ist bislang unklar. Die tansanischen Luftfahrtbehörden haben den Ablauf bislang noch nicht offiziell bestätigt, eine Untersuchung wurde jedoch eingeleitet. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Betrieb am «Kilimanjaro International Airport» musste am Sonntag vorübergehend eingestellt werden. Der Flugplatz Seronera, an dem sich der Zusammenstoß ereignete, liegt mitten im Serengeti-Nationalpark, einem der bekanntesten Wildtiergebiete Afrikas. Der Flughafenbetrieb findet dort in unmittelbarer Nähe zu den Tieren statt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zehn Löwen in Safari-Gebiet in Tansania getötet
Vergiftet?

Zehn Löwen in Safari-Gebiet in Tansania getötet

Das Schutzgebiet Ngorongoro ist bei Touristen für seine außergewöhnlich dichte und vielfältige Tierwelt beliebt. Jetzt wurden hier zehn Löwen tot aufgefunden.

20.09.2026

Segelflugzeug muss notlanden und streift Gärtnerei-Gebäude
Unfälle

Segelflugzeug muss notlanden und streift Gärtnerei-Gebäude

Zwei Menschen in einem Segelflugzeug müssen im Landkreis Ludwigsburg notlanden - und streifen ein Gebäude einer Gärtnerei. Vor Ort kümmert sich ein Rettungsdienst.

17.05.2025

Pilot muss mit Ultraleichtflugzeug in Heidelberg notlanden 
Blaulicht

Pilot muss mit Ultraleichtflugzeug in Heidelberg notlanden 

Ein Ultraleichtflugzeug musste auf der alten Start- und Landebahn des Airfields in Heidelberg notlanden. Der Pilot erlitt leichte Verletzungen.

02.03.2025

Landkreis Offenbach

Notlandung auf Feld: Besatzung unverletzt

29.10.2023

Landkreis Tuttlingen

Sportflugzeuge müssen notlanden: Keine Verletzten

07.05.2023