Safari-Flieger rammt Zebra – Notlandung am Kilimandscharo

Arusha (dpa) - Nach einer unglücklichen Kollision mit einem Zebra beim Start hat ein Safari-Flugzeug am Kilimandscharo eine spektakuläre Notlandung überstehen müssen. Das Flugzeug war mit 26 Passagieren und vier Besatzungsmitgliedern am Sonntag auf dem Flugplatz Seronera im Serengeti-Nationalpark zu einem Flug zur Insel Sansibar gestartet. Beim Start kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Wildtier.

Später meldete die Maschine ein Problem mit dem Fahrwerk. Daraufhin wurde das Flugzeug zum «Kilimanjaro International Flughafen» nahe der Stadt Arusha umgeleitet, wo es eine Bauchlandung absolvieren musste. Wie lokale Medien übereinstimmend berichtete, blieben alle 30 Menschen an Bord unverletzt. Lediglich das Zebra verendete noch am Unfallort.

Ob der Zusammenstoß mit dem Zebra tatsächlich die Ursache für die Probleme am Fahrwerk war, ist bislang unklar. Die tansanischen Luftfahrtbehörden haben den Ablauf bislang noch nicht offiziell bestätigt, eine Untersuchung wurde jedoch eingeleitet.

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