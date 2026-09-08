Schauer und Gewitter bringen Abkühlung nach Deutschland

Offenbach (dpa) - Gewitter und Schauer können in der Nacht zu Mittwoch über den Osten und Südwesten Deutschlands ziehen. Im Südwesten seien auch kräftige Gewitter und Unwetter nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Am Mittwoch dominiere vom Südwesten in den Nordosten starke Bewölkung mit schauerartigem Regen. «Bis zum Mittag verlagert sich dieses Wettergeschehen in die Südosthälfte und von der Lausitz bis in den Südosten Bayerns dauert der Regen bis zum Abend an.» Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 17 und 22 Grad und damit deutlich kühler als noch zu Beginn der Woche.

Am Donnerstag gibt es laut Vorhersage im Südwesten dann «viel Sonnenschein», aber auch im Rest von Deutschland bleibt es bei einem Wechsel von Sonne und Quellwolken meist trocken. Die Temperaturen steigen nicht über 17 bis 23 Grad, hieß es. «Am Freitag ist es bei einem Sonne-Wolken-Mix vielfach freundlich. Lediglich im äußersten Südosten gibt es mehr Wolken und auch den ein oder anderen Tropfen Regen.»