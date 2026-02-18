Wetter

Schneefall und gefrierende Nässe - Glatte Straßen möglich

Im Bergland und in Teilen des Nordens und Ostens bleibt es frostig und glatt. Einige Zentimeter Neuschnee sind im Erzgebirge möglich.

Der DWD erwartet tagsüber vor allem im Bergland sowie bei Dauerfrost im Norden und Osten weiterhin Glätte Foto: Jens Büttner/dpa
Der DWD erwartet tagsüber vor allem im Bergland sowie bei Dauerfrost im Norden und Osten weiterhin Glätte

Offenbach (dpa) - Autofahrer und Fußgänger müssen sich am heute Morgen im Berufsverkehr mitunter auf Glätte einstellen. Nachdem in der Nacht verbreitet Glätte durch geringen Schneefall oder gefrierende Nässe möglich war, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann tagsüber vor allem im Bergland sowie bei Dauerfrost im Norden und Osten weiterhin Glätte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Und wie sieht es aus mit dem Schnee? Heute kann es insbesondere im Norden, Osten und Südosten noch einzelne Schneeschauer geben. Laut DWD fallen gebietsweise wenige Zentimeter, im Stau des Erzgebirges und des Bayerischen Waldes sind fünf bis zehn Zentimeter möglich. Ansonsten erwarten die Meteorologen in der Osthälfte nur noch einzelne unergiebige Schneeschauer.

Bevorzugt im Süden und Südwesten werden dagegen vereinzelte Gewitter mit Graupel und stärkere Böen nicht ausgeschlossen.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen laut den Prognosen im Norden und in der Mitte bei minus 2 bis plus 2 Grad, im Süden und in Rheinnähe wird es mit 2 bis 7 Grad milder.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Glatte Straßen möglich - neuer Schnee zieht heran
Wetter-Vorhersage

Glatte Straßen möglich - neuer Schnee zieht heran

Im Straßenverkehr ist bei Minustemperaturen wieder Vorsicht geboten. Teilweise kommen tagsüber mehrere Zentimeter Neuschnee hinzu.

03.02.2026

Glättegefahr und Neuschnee in Hessen
Winter macht weiter

Glättegefahr und Neuschnee in Hessen

Besonders am Morgen und am späteren Abend ist Vorsicht auf Straßen und Gehwegen geboten. Es kann mancherorts spiegelglatt sein. Und es schneit stellenweise auch wieder.

27.01.2026

Glätte und Schnee vor allem im Süden und im Osten
Wetter

Glätte und Schnee vor allem im Süden und im Osten

Im Westen zieht sich die kalte Jahreszeit wieder etwas zurück, im Süden und Osten bleibt es heute winterlich. Besonders in den Morgenstunden kann es auf den Straßen glatt werden.

25.11.2025

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee über Nacht möglich
Wetterbericht

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee über Nacht möglich

Mit feuchtkalter Polarluft bringt Tief «Talat» Schnee und Glätte nach Baden-Württemberg. Wo Autofahrerinnen und -fahrer besondere Vorsicht walten lassen sollten.

19.11.2025

Schnee, Frost und Glätte in Hessen
Wetter

Schnee, Frost und Glätte in Hessen

Ein winterliches Wochenende mit Schnee und Frost steht in Hessen bevor. Wer das Auto nutzen will, sollte sich vielerorts auf Straßenglätte einstellen.

03.01.2025