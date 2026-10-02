Hintergründe unklar

Schülerin bricht in Unterricht zusammen und stirbt

Eine 16-Jährige bricht während des Unterrichts zusammen und stirbt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es laut Polizei nicht. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln zur Todesursache.

Der Fall ereignete sich laut Polizei am 2. Oktober 2026 gegen 11:30 Uhr. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
Der Fall ereignete sich laut Polizei am 2. Oktober 2026 gegen 11:30 Uhr. (Symbolbild)

Ludwigshafen (dpa) - Während des Unterrichts ist eine 16-jährige Schülerin in Ludwigshafen zusammengebrochen und gestorben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte die Jugendliche nicht gerettet werden, wie die Polizei in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mitteilte. «Mitschüler und Lehrkräfte werden psychologisch betreut.» 

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor, wie es hieß. Zu dem Vorfall kam es demnach am späten Vormittag.

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