Kreis Pinneberg

Schüsse bei Polizei-Einsatz in Rellingen nahe Hamburg

Bei einem Polizei-Einsatz nordwestlich von Hamburg wurden Schüsse aus einer Dienstwaffe abgegeben. Die Beamten suchen derzeit nach einer flüchtigen Person.

Die Polizei ist im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei ist im Einsatz. (Symbolbild)

Rellingen (dpa) - Bei einem Polizei-Einsatz in Rellingen nordwestlich von Hamburg sind Schüsse abgegeben worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, kamen diese aus der Waffe eines Beamten.

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Derzeit werde nach einer flüchtigen Person gefahndet. Die Einsatzkräfte vor Ort befassen sich mit der Bereinigung der Lage.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor berichtete die «Bild». Rellingen liegt im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein.

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