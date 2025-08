Tierwanderung

Spektakuläre Wanderung der Gnus - Sorge vor Übertourismus

Sie sind wieder unterwegs: Die alljährliche Wanderung von mehr als 1,5 Millionen Gnus von der Serengeti in die Masai Mara ist in vollem Gang. Doch es gibt auch Kritik am Verhalten mancher Touristen.