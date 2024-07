DFB-Frauen setzen auf Sieg gegen Sambia

Die US-Auswahl der englischen Trainerin Emma Hayes liegt nun mit sechs Punkten an der Spitze der Gruppe B. Deutschland ist Zweiter vor Australien (beide drei), das in einer wilden Partie zuvor mit 6:5 gegen den nächsten DFB-Gegner Sambia gewonnen hatte. Für das Hrubesch-Team geht es am Mittwoch (19.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Saint-Étienne gegen den punktlosen Tabellenletzten.