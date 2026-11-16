Unerwarteter Infantino-Gegner: Diallo tritt bei FIFA-Wahl an

Zürich (dpa) - Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist stellen die Kritiker von FIFA-Präsident Gianni Infantino einen Überraschungskandidaten als Herausforderer auf. Statt des prominenten Arsène Wenger tritt Frankreichs Verbandspräsident Philippe Diallo bei der FIFA-Präsidentenwahl am 18. März 2027 an. Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit.

«Bei einer heutigen Sitzung unter dem Vorsitz von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin haben die im UEFA-Exekutivkomitee vertretenen Nationalverbände Philippe Diallo, den Präsidenten des französischen Fußballverbands (FFF), aufgefordert, bei der FIFA-Präsidentschaftswahl im März 2027 zu kandidieren», teilte die UEFA mit. «Sie sicherten ihm einstimmig ihre volle Unterstützung zu.» Diallo nahm die Einladung zur Kandidatur an. Diese soll morgen auf der Sitzung des FFF-Exekutivkomitees offiziell bestätigt werden.

Mit der Kandidatur des 63 Jahre alten Juristen Diallo für die Wahl Mitte März beim FIFA-Kongress im marokkanischen Rabat bekommen die europäischen Kritiker um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und UEFA-Boss Aleksandar Ceferin doch noch einen Kandidaten, um die Vorherrschaft von Infantino möglicherweise beenden zu können.

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Frist läuft am 18. November ab

Der 18. November ist der Stichtag für eine Kandidatur um den Führungsposten im Weltfußball. Außer Infantino, der trotz massiver Kritik für eine vierte Amtszeit gewählt werden will, hat bislang nur der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, seine Bewerbung eingereicht. Ihm werden aber keine realistischen Wahlchancen eingeräumt.

Laut UEFA verfüge Diallo «über umfassende Erfahrung auf allen Ebenen des Fußballs: Er stand an der Spitze der Organisation, die die französischen Profivereine vertritt, gehörte dem Vorstand der französischen Profiliga sowie Streitbeilegungsgremien der FIFA an und wurde 2023 Präsident der FFF und Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees.»

Zuletzt war Wenger als Top-Kandidat der Europäer gehandelt worden. Doch den langjährigen Erfolgstrainer des FC Arsenal, der seit 2019 als Fußball-Entwickler viele FIFA-Projekte unter anderem zu Regelfragen entscheidend vorangetrieben hatte, zweifelte laut Medienberichten angeblich an seinen Chancen auf Erfolg gegen den Amtsinhaber.