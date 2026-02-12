Skeletonpilot gegen IOC

Eklat im Helm-Streit: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen

Skeletonpilot Wladislaw Heraskewytsch darf wegen eines Helms mit Bildern getöteter Sportler nicht bei den Winterspielen starten. Das IOC bleibt nach tagelangen Debatten hart.

Eklat um einen Helm: Wladyslaw Heraskewytsch darf nicht bei Olympia starten. Foto: Robert Michael/dpa
Eklat um einen Helm: Wladyslaw Heraskewytsch darf nicht bei Olympia starten.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Im Streit um seinen Helm mit Bildern von im Krieg getöteten Sportkollegen ist der Ukrainer Wladislaw Heraskewytsch vom olympischen Skeleton-Wettbewerb ausgeschlossen worden. Diese Entscheidung traf eine Jury des Weltverbands IBSF. Zudem habe man dem Athleten die Akkreditierung für die Winterspiele entzogen, teilte das Internationale Olympische Komitee mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 27-Jährige wollte nicht auf das Tragen des vom IOC verbotenen Kopfschutzes verzichten und durfte daher auf der Bahn in Cortina d'Ampezzo nicht zum ersten Durchgang an den Start gehen. Das Internationale Olympische Komitee hatte zuvor entschieden, dass der Helm gegen das Neutralitätsgebot der Olympischen Charta verstößt.

Politische Botschaften sind laut IOC-Regeln an den Wettkampfstätten untersagt. Die Dachorganisation hatte Heraskewytsch als Kompromiss angeboten, anstatt des Helms ausnahmsweise einen Trauerflor am Arm zu tragen. Das hatte der Ukrainer abgelehnt. Noch kurz vor der Entscheidung hatte Heraskewytsch via Instagram ein Einlenken des IOC und eine Entschuldigung gefordert.

Auch bei einem Treffen mit IOC-Präsidentin Kirsty Coventry habe Heraskewytsch keinen Kompromiss akzeptiert, teilte das IOC weiter mit. «Er startet nicht, so ist das Reglement», sagte IBSF-Präsident Ivo Ferriani der dpa. 

IOC verweist auf mit Athleten abgestimmte Regeln

In mehreren Trainingsläufen war Heraskewytsch mit dem Helm gefahren. Darauf sind Bilder von rund 20 Athletinnen und Athleten zu sehen, die bei russischen Anschlägen ums Leben gekommen sind. Die Ukraine wehrt sich seit knapp vier Jahren gegen eine russische Invasion. Der Helm sei «eine Hommage an Athleten und einige von ihnen waren Medaillengewinner bei den Olympischen Jugendspielen. Das bedeutet, sie gehören zur olympischen Familie», erklärte Heraskewytsch.

Ein offizielles Gesuch um eine Erlaubnis für den Kopfschutz lehnte das IOC jedoch unter Verweis auf die Regeln für politische Botschaften ab. Diese seien mit der Athletengemeinde abgestimmt. Es müsse allen Sportlerinnen und Sportlern möglich sein, sich in einem sicheren Umfeld auf ihre Leistung zu konzentrieren, unbeeinflusst von den zahlreichen Konflikten auf der Welt. Heraskewytsch sei es erlaubt, in Interviews rund um den Wettkampf seine Meinung frei zu äußern, hieß es weiter.

Wladyslaw Heraskewytsch gab im Streit mit dem IOC nicht nach. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Wladyslaw Heraskewytsch gab im Streit mit dem IOC nicht nach.

Der Ukrainer gehörte für die Skeleton-Rennen nicht zum Kreis der Topfavoriten. Er hatte gesagt, eine Medaille sei «wertlos im Vergleich zu Menschenleben und der Erinnerung an diese Athleten». Zuspruch hatte er von anderen Mitgliedern der ukrainischen Olympia-Delegation und auch vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erhalten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Helm-Streit bei Olympia: Ukrainer fordert Einlenken von IOC
Skeleton

Helm-Streit bei Olympia: Ukrainer fordert Einlenken von IOC

Wladislaw Heraskewytsch will weiter mit seinem besonderen Kopfschutz an den Start gehen. Kurz vor Start des Skeleton-Rennens wendet er sich erneut an das IOC.

vor 1 Stunde

Helm-Streit bei Olympia: Ukrainer riskiert Ausschluss
Skeletonpilot gegen IOC

Helm-Streit bei Olympia: Ukrainer riskiert Ausschluss

Wladislaw Heraskewytsch will bei den Winterspielen weiter mit seinem besonderen Kopfschutz antreten. Nach dem Training gibt er Einblick in seine Gefühlswelt. Nimmt das IOC den Ukrainer aus dem Rennen?

11.02.2026

Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten
Streit um politische Botschaft

Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

Mit einem besonderen Helm will ein Skeleton-Pilot aus der Ukraine bei Olympia an den Krieg in seiner Heimat erinnern. Das IOC sieht darin einen Regelverstoß. Der Sportler will das nicht hinnehmen.

10.02.2026

Fit für Olympia: Das muss man zu den Winterspielen wissen
Mailand und Cortina

Fit für Olympia: Das muss man zu den Winterspielen wissen

Andrea Bocelli, Mariah Carey und Lang Lang auf der Bühne, das olympische Feuer brennt doppelt – und erstmals gibt's Skibergsteigen. Was Olympia-Fans von den Winterspielen erwarten können.

04.02.2026

IOC lässt Russen unter Auflagen für Winter-Olympia zu
Winterspiele in Italien

IOC lässt Russen unter Auflagen für Winter-Olympia zu

Wie bei den Sommerspielen in Paris dürfen auch bei Winter-Olympia in Italien Einzelsportler aus Russland als neutrale Athleten dabei sein. Offen ist, welche Weltverbände den IOC-Beschluss umsetzen.

19.09.2025