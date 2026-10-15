Lange ungeklärter US-Mordfall

Überführt nach 66 Jahren: US-Polizist hat Mädchen getötet

Jahrzehntelang war es ein Cold Case in den USA. Was nun über den Mörder bekanntwurde, verblüfft nicht nur die Polizei.

Erst moderne DNA-Methoden brachten den Durchbruch. (Archivbild) Foto: William Vendetta/Chicago Tribune/AP/dpa
Erst moderne DNA-Methoden brachten den Durchbruch. (Archivbild)

Chicago (dpa) - Fast 66 Jahre nach der Entführung und Ermordung eines kleinen Mädchens in Chicago haben US-Sondermittler den Fall aufgeklärt. Mithilfe moderner DNA-Methoden, die seinerzeit noch nicht verfügbar waren, sei ein damaliger Polizist als Täter überführt worden, berichten US-Medien unter Berufung auf die Strafverfolgungsbehörden. 

Am 12. November 1960, einem Samstag, war ein acht Jahre altes Mädchen in Chicago zu Fuß auf dem Weg zur Kirche gewesen, wie die «Chicago Tribune» schreibt. Doch sie sei dort nie angekommen. Stunden später habe ein Lieferant ihre Leiche in einem Graben außerhalb der Großstadt entdeckt. Das Mädchen war mit zwei Kopfschüssen getötet worden, wie es weiter hieß.

Spuren konnten damals nicht zugeordnet werden

Die Fahnder fanden demnach unter anderem eine Patronenhülse sowie Fingerabdrücke auf dem Riemen der Handtasche und der Bibel des Mädchens. Doch sie konnten die Spuren niemandem zuordnen. Der Fall wurde trotz zahlreicher Befragungen und ballistischer Tests zu einem Cold Case. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Durchbruch gelang den Ermittlern den Berichten zufolge mit Hilfe der Bundespolizei FBI im Sommer dieses Jahres nach einem DNA-Abgleich - die Fahnder ordneten die Spuren einem damaligen Polizeibeamten zu, der in Chicago später selbst als Detektiv der Mordkommission arbeitete. Er war seinerzeit 24 Jahre alt und lebte in der Nähe des Opfers. 

Täter entging der Strafe und starb in Las Vegas

Zur Rechenschaft gezogen wurde der Mann aber nie: Er war bereits 2006 im Alter von 70 Jahren in Las Vegas gestorben, wie der Sender NBC News berichtete. Dorthin sei er nach seiner Pensionierung gezogen. Der Bruder des ermordeten Mädchens sagte der «Chicago Tribune»: «Das Einzige, was mir durch den Kopf geht, ist, dass er ein annehmbares Leben führen konnte, bevor er starb. Er hat nie für seine Taten gebüßt. Man kann nur hoffen, dass er vor dem lieben Gott dafür büßen wird.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mordfall Lindenfelserin Jutta Hoffmann: Winzige Hautschuppe überführt Peter F. nach 40 Jahren
Cold Case

Mordfall Lindenfelserin Jutta Hoffmann: Winzige Hautschuppe überführt Peter F. nach 40 Jahren

Lange schien das Verbrechen, das sich während der Fußball-WM vor 40 Jahren zutrug, nicht mehr aufklärbar. Doch dann setzten Ermittler auf alte Asservate, psychologisches Geschick und einen Moment der Panik.

06.07.2026

Endlich Bewegung in zwei Cold Cases - Mördern auf der Spur?
Frau getötet

Endlich Bewegung in zwei Cold Cases - Mördern auf der Spur?

Nach mehr als 40 Jahren gibt es endlich einen Verdächtigen: DNA-Spuren rücken einen Mann in einen Mordfall im Schwäbischen in den Fokus. Und auch zu einem Mord in Lahr gibt es nach 26 Jahren Hoffnung.

07.05.2026

Welche Rolle ein forensischer Psychiater aus Weinheim im Cold Case Jutta Hoffmann spielte
Rückblick

Welche Rolle ein forensischer Psychiater aus Weinheim im Cold Case Jutta Hoffmann spielte

Im Fall „Jutta“ aus Lindenfels gibt es 2024 neue Erkenntnisse: Ein forensischer Psychiater aus Weinheim stellt damals die Weichen für eine Neubewertung. Wir blicken zurück:

06.05.2026

Mordfall Jutta: Urteil lebenslänglich ist rechtskräftig
Revision abgewiesen

Mordfall Jutta: Urteil lebenslänglich ist rechtskräftig

Jahrzehntelang blieb die Tat unaufgeklärt. Dann wird ein Mann angeklagt und verurteilt. Schuldspruch und Strafmaß sind nun in letzter Instanz für gültig erklärt worden.

16.10.2024

Neue Entwicklungen im Cold Case Mordfall Jutta Hoffmann
Mordfall

Neue Entwicklungen im Cold Case Mordfall Jutta Hoffmann

Der Beschuldigte schweigt noch immer zu dem Mordvorwurf. Nun soll die Obduktion an der damals 15-jährigen Jutta Hoffmann aus Lindenfels mehr Informationen liefern.

11.07.2023