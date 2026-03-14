Wettervorhersage

Von wegen Frühling: Kaltfront überquert Deutschland

Wer gehofft hat, dass der Winter vorbei ist, der hat sich zu früh gefreut. Der Wetterausblick.

In Teilen Deutschlands wird es nass. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
In Teilen Deutschlands wird es nass. (Symbolbild)

Offenbach (dpa) - Comeback für dicke Jacken, Handschuhe und Mützen: Der Winter gibt sich nicht geschlagen. Von Ost nach West zieht eine Kaltfront über Deutschland. Es ist deshalb deutlich kühler als zuletzt. In Teilen Deutschlands fällt sogar etwas Schnee - und das wenige Tage vor dem kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März.

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Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist in den westlichen Mittelgebirgen und im Harz in der Nacht zum Samstag oberhalb von 400 bis 800 Metern mit etwas Neuschnee zu rechnen. Dadurch kann es stellenweise glatt auf den Straßen und Wegen werden. Auch im weiteren Tagesverlauf kann es dort schneien, ebenso im Schwarzwald.

So geht es im Tagesverlauf weiter

Die Höchstwerte liegen heute nur noch meist 8 bis 13 Grad, wie der Wetterdienst vorhersagt. Im äußersten Osten und Südosten sind bis zu 18 Grad möglich. In der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen von Niederbayern bis zum östlichen Alpenrand sowie in den Hochlagen der westlichen Mittelgebirge stellenweise leichten Frost um die -1 Grad.

In Teilen Deutschlands regnet es zeit- und gebietsweise. Der Himmel ist in der Nacht in einem breiten Streifen vom Südwesten und Westen über die Mitte bis in den Nordosten stark bewölkt, es kann regnen.

Glück hat der Nordwesten: Dort wird es im Tagesverlauf zunehmend freundlich. Auch im Südosten bleibt es trotz vieler Wolken meist trocken.

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