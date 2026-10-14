Was geschah am 14. Oktober?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Oktober 2026

Namenstag

Burkhard, Fortunata, Hildegund, Kalixtus

Historische Daten

2025 - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellt bei einem Besuch in Potsdam Versäumnisse in der Migrationspolitik in einen Zusammenhang mit - wie er es nennt - Problemen im Stadtbild. Die zunächst wenig konkrete Äußerung wird von vielen als rassistisch empfunden, tagelang gibt es öffentliche Proteste.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

2016 - Einem Ärzteteam in Tübingen gelingt erstmals in Deutschland die Transplantation einer Gebärmutter. Die 23-jährige Patientin war wegen einer angeborenen Fehlbildung unfruchtbar. Die Gebärmutter stammt von ihrer Mutter.

1926 - Das erste Buch über «Pu den Bären» («Winnie The Pooh») von Alan Alexander Milne erscheint in London.

1806 - In der Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt unterliegen die preußischen Truppen dem Heer Napoleons.

1066 - Der normannische Herzog Wilhelm der Eroberer schlägt in der Schlacht von Hastings Harold II. von England und beendet damit die Zeit der angelsächsischen Könige. Als König Wilhelm I. besteigt er den englischen Thron.

Geburtstage

1958 - Peter Kloeppel (68), deutscher Fernsehjournalist («RTL aktuell»)

1941 - Peter Ducke (85), deutscher Fußballspieler, 68 Einsätze für die Nationalmannschaft der DDR

1940 - Cliff Richard (86), britischer Sänger («Congratulations»)

1906 - Hannah Arendt, deutsch-amerikanische Philosophin und Publizistin («Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft», «Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen»), gest. 1975

Todestage