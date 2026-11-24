Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. November 2026

Namenstag

Andreas, Flora, Modestus

Historische Daten

2011 - Die Talentshow «The Voice of Germany» wird erstmals auf ProSieben ausgestrahlt. Anders als bei vergleichbaren Formaten sitzen die Jury-Mitglieder beim ersten Vorsingen mit dem Rücken zu den Kandidaten.

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2001 - Beim Landeanflug auf den Flughafen Zürich-Kloten stürzt eine mit 33 Menschen besetzte Maschine der Schweizer Crossair ab. Unter den 24 Toten ist der US-Popstar Melanie Thornton («Wonderful Dream»). Das Flugzeug kam aus Berlin.

2001 - Ein Grünen-Parteitag in Rostock billigt Bundeswehreinsätze zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus.

1946 - Fünf Tage nach der Bruchlandung eines US-Militärflugzeugs auf dem Gauligletscher im Schweizer Berner Oberland können alle zwölf Insassen gerettet werden. Schweizer Militärpiloten wagen die Landung auf dem Gletscher. Die spektakuläre Rettungsaktion gilt als Geburtsstunde der alpinen Luftrettung.

1941 - In dem von der deutschen SS errichteten Konzentrationslager Theresienstadt in der besetzten Tschechoslowakei treffen die ersten Gefangenen ein. Dort werden bis 1945 mehr als 140.000 Menschen gefangen gehalten, 33.000 sterben.

Geburtstage

1984 - Maria Höfl-Riesch (42), deutsche Skirennläuferin, drei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2010 und 2014

1961 - Arundhati Roy (65), indische Schriftstellerin, «Der Gott der kleinen Dinge»

1961 - Hartmut Engler (65), deutscher Sänger und Songschreiber, Sänger der deutschen Band Pur («Abenteuerland»)

1801 - Ludwig Bechstein, deutscher Schriftsteller, bekannt für seine Märchensammlungen, außerdem war er Apotheker, Forscher, Sammler, Bibliothekar und Archivar, gest. 1860

Todestage