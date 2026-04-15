Forstwirtschaft

Holzeinschlag in deutschen Wäldern sinkt weiter

Seit Jahren wird immer weniger Holz aus heimischen Wäldern geholt. Das liegt maßgeblich daran, dass ein Großteil kranker und geschädigte Bäume bereits gefällt worden ist.

Der Großteil des eingeschlagenen Holzes findet Verwendung in der Säge- und Furnierindustrie, etwa als Paletten- oder Parkettholz. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Der Großteil des eingeschlagenen Holzes findet Verwendung in der Säge- und Furnierindustrie, etwa als Paletten- oder Parkettholz. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - In deutschen Wäldern sind 2025 weniger Bäume gefällt worden als ein Jahr zuvor. Mit 57,3 Millionen Kubikmetern lag der Holzeinschlag um 6,4 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Mehr als die Hälfte sind Nadelhölzer wie Fichten und Tannen.

Seit dem Höchstwert 2021 mit damals 83 Millionen Kubikmetern Holz wird die Menge Jahr für Jahr geringer. Das liegt vor allem daran, dass weniger Bäume aus den Wäldern geholt werden, die infolge von Sturm, Trockenheit oder Borkenkäfer geschädigt sind.

Großteil kranker Bäume schon aus den Wäldern geholt

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im Jahr 2025 wurden 12,7 Millionen Kubikmeter sogenanntes Schadholz eingeschlagen, ein Jahr zuvor war es mit 27,3 Millionen Kubikmetern noch mehr als doppelt so viel. 2020 war mit 60,1 Millionen Kubikmetern das höchste Schadholzaufkommen seit Beginn der Zeitreihe 1990 verzeichnet worden. Der Anteil des Schadholzes am gesamten Holzeinschlag verringerte sich von knapp drei Viertel (74,8 Prozent) 2020 auf weniger als ein Viertel (22,1 Prozent) 2025.

Seit Jahren setzt der Borkenkäfer den deutschen Fichtenwäldern zu, Trockenheit und Sturmschäden kommen als Belastung hinzu. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Seit Jahren setzt der Borkenkäfer den deutschen Fichtenwäldern zu, Trockenheit und Sturmschäden kommen als Belastung hinzu. (Archivbild)

«Der deutlich geringere Holzeinschlag im Vergleich zu den durch Borkenkäferbefall geprägten Jahren 2020 und 2021 – sowohl beim insektenbedingten Schadholz als auch beim Fichtenholz – deutet darauf hin, dass ein Großteil der geschädigten Bäume bereits in den Vorjahren gefällt und dem Wald entnommen wurde», folgern die Wiesbadener Statistiker.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kreisforstamt warnt: Borkenkäfer im Rhein-Neckar-Kreis bereits aktiv
„Jetzt aktiv werden“

Kreisforstamt warnt: Borkenkäfer im Rhein-Neckar-Kreis bereits aktiv

Durch die milden Temperaturen schwärmen die ersten Borkenkäfer. Warum Bäume jetzt regelmäßig kontrolliert werden müssen.

12.03.2026

Warum im Südwesten 2024 weniger Holz geschlagen wurde
Forstwirtschaft

Warum im Südwesten 2024 weniger Holz geschlagen wurde

Für viele Menschen ist der Wald ein Ort für Spaziergänge und Erholung. Er ist aber auch Wirtschaftsfaktor. Neue Zahlen zeigen, wie viel Holz in den Wäldern im Südwesten gemacht wird.

12.05.2025

Borkenkäfer: Entwicklung in Hessen aktuell überschaubar
Wald

Borkenkäfer: Entwicklung in Hessen aktuell überschaubar

Eine landesweite Welle der ausfliegenden Käfer erwartet Hessenforst aufgrund der zurückgegangenen Fichtenbestände nicht. Lokal kommt es dem Landesbetrieb zufolge aber zu nennenswertem Befall.

13.07.2024

Forstwirtschaft

Aufatmen im Wald: Weniger Schäden durch Borkenkäfer

Stürme, Trockenheit und die Borkenkäfer haben den Bäumen sehr zugesetzt. Teile der kahlen Stellen im Wald werden wieder aufgeforstet. In anderen Gebieten erledigt dies die Natur.

11.08.2023

Schädlinge

Nächste große Borkenkäferwelle droht in deutschen Wäldern

Seit Jahren setzt der Borkenkäfer den deutschen Fichtenwäldern zu. In einigen Regionen wie dem Harz stehen kaum noch gesunde Bäume. Zum Beginn des Sommers sind Fachleute nun erneut in Sorge.

04.07.2023