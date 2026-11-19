Frankfurt/Main (dpa) - Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie startet die IG Metall ganztägige Warnstreiks. Vorausgegangen sind Abstimmungen unter den Gewerkschaftsmitgliedern in den jeweils bestreikten Betrieben. Betroffen sind unter anderem der Autozulieferer ZF an mehreren Standorten, das Audi-Werk in Ingolstadt und das BMW-Werk in München-Milbertshofen. Auch die Bezirke NRW und Mitte starten ihre Aktionen teils schon mit der Nachtschicht von Donnerstag auf Freitag.

Bundesweit werde in «mehreren hundert» Betrieben zu Ganztageswarnstreiks aufgerufen, erklärte der Gewerkschaftsvorstand in Frankfurt. «Nur stundenweise Warnstreiks haben die Arbeitgeber offensichtlich nicht ernst genommen. Mehr Sicherheit im Job und im Geldbeutel gibt es von den Arbeitgebern offensichtlich nicht geschenkt», erklärte Tarifvorständin Nadine Boguslawski laut Mitteilung.

IG Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch sagte in Stuttgart, die Arbeitgeber hätten am Verhandlungstisch nicht einmal ansatzweise Bewegung gezeigt. Die Botschaft sei unmissverständlich: Mit Stillstand in den Verhandlungen und inakzeptablen Angeboten kämen sie nicht durch. «Wenn die Arbeitgeber am Verhandlungstisch nicht hören wollen, dann müssen sie den Druck in den Betrieben spüren.»

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Diese ganztägigen Warnstreiks sind laut Satzung an einen Vorstandsbeschluss gekoppelt, weil sie die Finanzen der Gewerkschaft belasten. Anders als bei den bislang veranstalteten kurzen Arbeitsniederlegungen hätten Mitglieder bei einer Teilnahme Anspruch auf Streikgeld aus der Streikkasse.

Bundesweit arbeiten rund 3,7 Millionen Männer und Frauen unter den Bedingungen des größten Flächentarifvertrags. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.

Bisher keine Annäherung in den Betrieben

Die dritte Verhandlungsrunde hatte keine Annäherung gebracht. Bis Dienstag kommender Woche wird die IG Metall Baden-Württemberg insgesamt rund 90 Betriebe zu ganztägigen Warnstreiks aufrufen.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.