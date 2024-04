Mehr Ökohöfe in Deutschland

Wiesbaden (dpa) - Bauern in Deutschland setzen zunehmend auf Ökolandbau oder ökologische Tierhaltung. Im vergangenen Jahr wirtschafteten rund 28.700 Betriebe nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus. Das waren 10 Prozent mehr als im Jahr 2020, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Mehr als jeder zehnte landwirtschaftliche Betrieb (11 Prozent) setzte damit auf Ökolandbau. Zugleich stieg die Zahl der Betriebe mit Öko-Tierhaltung um 11 Prozent auf 19.200. Der Anteil an den insgesamt 161.700 tierhaltenden Betrieben lag bei 12 Prozent.