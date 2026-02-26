Erderwärmung

Was die Unwetter in Spanien so zerstörerisch machte

So viel Regen wie sonst in einem Jahr fiel in einigen spanischen Regionen kürzlich innerhalb weniger Tage. Was haben wir damit zu tun? Forscher haben dazu eine Berechnung angestellt.

Im spanischen Andalusien ordneten die Behörden Anfang Februar die Evakuierung der gesamten Kleinstadt Grazalema an. (Archivbild) Foto: Joaquín Corchero/EUROPA PRESS/dpa
Im spanischen Andalusien ordneten die Behörden Anfang Februar die Evakuierung der gesamten Kleinstadt Grazalema an. (Archivbild)

London (dpa) - Bei den verheerenden Niederschlägen in Spanien und Portugal hat der Klimawandel nach jüngsten Berechnungen eine große Rolle gespielt. Die Tage mit den heftigsten Niederschlägen sind Forschern zufolge dadurch in Südwesteuropa um ein Drittel nasser geworden als ohne Klimawandel. Dieser Trend zeichne sich beim aktuellen Stand von global etwa 1,3 Grad Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit ab, heißt es in einer Analyse der wissenschaftlichen Initiative World Weather Attribution. Das internationale Forschungsteam kommt zu diesem Schluss, nachdem es die außergewöhnlich starken Stürme und Niederschläge untersucht hat, die im Januar und Februar in Spanien, Portugal und Nord-Marokko große Zerstörung angerichtet haben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ergebnis für die jeweiligen Tage mit den heftigsten Niederschlägen: Im südlichen Teil der untersuchten Region nahm die Intensität der Regenfälle um 36 Prozent zu, in der nördlichen Region um 29 Prozent. 

Regenmenge eines Jahres in wenigen Tagen

In Grazalema (Südspanien) fiel innerhalb weniger Tage mehr Regen als normalerweise in einem gesamten Jahr. Teile Marokkos und Portugals erlebten während eines Sturms Niederschläge, wie sie statistisch nur einmal pro Jahrhundert vorkommen. Die Unwetter kosteten der Studie zufolge rund 50 Menschen das Leben, vertrieben Hunderttausende und richteten enorme Schäden an.

Straßen standen in Grazalema zeitweise unter Wasser. (Archivbild) Foto: Joaquín Corchero/EUROPA PRESS/dpa
Straßen standen in Grazalema zeitweise unter Wasser. (Archivbild)

Man könne zuverlässig nachweisen, dass der Klimawandel die heftigen Niederschläge noch extremer mache, erklärt die deutsche Klimaforscherin Friederike Otto vom Imperial College London. «Das ist exakt, wie der Klimawandel sich zeigt: Wetterlagen, die früher handhabbar waren, verwandeln sich in gefährliche Katastrophen.» Man habe das Wissen und die Werkzeuge, diesen sich verschlimmernden Trend zu stoppen – dies müsse jedoch deutlich schneller passieren.

Otto gehört zu den bedeutendsten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Zuordnungsforschung – auch Attributionsforschung genannt. Diese untersucht, welchen Anteil der Klimawandel an extremen Wetterereignissen hat. Dabei analysieren die Wissenschaftler, wie wahrscheinlich und wie heftig die Ereignisse ohne die menschlich verursachte Erwärmung seit Beginn der Industriellen Revolution gewesen wären.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hochwasser in Portugal, Spanien und Marokko
Unwetter in Südeuropa

Hochwasser in Portugal, Spanien und Marokko

Nach heftigen Unwettern zeigt sich mal kurz wieder die Sonne. Trotzdem bleiben viele Regionen überflutet und das Risiko für Erdrutsche ist hoch. Und weiterer Regen soll kommen.

08.02.2026

Alarm in Portugal und Spanien wegen Sturmtief «Marta»
Unwetter in Südeuropa

Alarm in Portugal und Spanien wegen Sturmtief «Marta»

Wasserbeben, Militäreinsatz, Milliardenschäden: Was hinter der Unwetterserie steckt, die Portugal und Spanien in einen Ausnahmezustand versetzt.

07.02.2026

Sturmtief setzt Teil Südspaniens und Portugals unter Wasser
Unwetter in Südeuropa

Sturmtief setzt Teil Südspaniens und Portugals unter Wasser

Flüsse reißen Menschen mit, eine Kleinstadt muss komplett evakuiert werden – das Sturmtief «Leonardo» wütet in Südspanien und Portugal.

05.02.2026

Tief «Leonardo» sorgt für Chaos in Südspanien und Portugal
Unwetter in Südeuropa

Tief «Leonardo» sorgt für Chaos in Südspanien und Portugal

Heftiger Regen, Sturm und Überschwemmungen: In Andalusien müssen Tausende ihre Häuser verlassen, auch in Portugal gibt es Sperrungen. Wie die Behörden reagieren und wo weiter Gefahr droht.

04.02.2026

Klimawandel machte Extremwetter viel wahrscheinlicher
Bericht für 2025

Klimawandel machte Extremwetter viel wahrscheinlicher

Hitzewellen, Dürrephasen und Überflutungen: Dutzende Regionen weltweit wurden 2025 von Extremwetter heimgesucht. Ein Bericht zeigt, wie sehr der Klimawandel dazu beitrug.

30.12.2025