Wie geht es weiter nach dem Nvidia-Eklat?

Santa Clara (dpa) - Über Jahre wirkte Jensen Huang unersetzlich für Nvidia. Doch das änderte sich binnen weniger Tage - nun muss der Chip-Riese dringend überlegen, wer den charismatischen Gründer und bisherigen Chef ersetzen kann. Anleger verdauten Huangs am Donnerstag wegen einer Reihe außerehelicher Affären verkündeten Rücktritt recht schnell: Die Aktie sackte erst um mehr als 13 Prozent ab, ging aber nur noch mit einem Minus von rund vier Prozent aus dem US-Handel. Doch außerhalb von Nvidia könnte Huangs Fall noch weite Kreise ziehen - und unter anderem Handelsminister Howard Lutnick treffen.

Wer könnte auf dem Nvidia-Chefposten auf Huang folgen?

Nachdem Finanzchefin Colette Kress kommissarisch die Führung übernommen hat, will der Verwaltungsrat von Nvidia nun interne und externe Kandidaten für eine dauerhafte Nachfolge prüfen. Analysten sehen als mögliche Kandidaten andere Konzernlenker aus der Chip-Branche.

Dazu gehören etwa Lisa Su, die Chefin des Intel-Konkurrenten AMD, sowie Rene Haas, der den Chipdesigner Arm führt, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones und Tablet-Computern zum Einsatz kommt. Medienberichten zufolge wird auch der Apple-Manager Johny Srouji als potenzieller Anwärter gehandelt. Er brachte den iPhone-Konzern bei der Entwicklung eigener Chips voran.

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Doch ob irgendjemand aus dieser Liste interessiert wäre, ist unklar. Der Job ist schwer zu besetzen. Denn Nvidia hatte bis jetzt in mehr als 30 Jahren keinen anderen Chef und agierte mit einer explizit auf Huang zugeschnittenen Führungsstruktur: Rund 60 Top-Manager berichteten direkt an ihn. Außerdem kommen nach Huangs Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin neue Fragen zum Schmuggel von Nvidia-Chips nach China auf.

Was hat es damit auf sich?

Die US-Regierung untersagte die Lieferung der leistungsstärksten Nvidia-Chips nach China. Das Unternehmen und Huang beteuerten stets, dass Nvidia sich an alle Verbote halte. Allerdings kamen US-Behörden wiederholt zu dem Schluss, dass einige Firmen unter anderem in Asien, die Nvidia-Technik angeblich für den eigenen Gebrauch kaufen, sie in Wirklichkeit aber nach China weiterschickten.

Einen solchen Verdacht gab es auch gegen die Firma Megaspeed aus Singapur, für die eine aus China stammende Geliebte Huangs zeitweise arbeitete. Megaspeed bezog in den vergangenen Jahren Nvidia-Chips für rund vier Milliarden Dollar, wie unter anderem die «New York Times» berichtete.

Wer war dafür in der US-Regierung zuständig?

Die Exportkontrolle liegt im Ressort des Handelsministers Howard Lutnick - und der gerät nun unter Druck. Parlamentarier nicht nur der Demokratischen Partei, sondern auch aus dem Kreis von Präsident Donald Trumps Republikanern fordern Antworten.

So sagte der republikanische Senator John Kennedy im Nachrichtensender CNN, Lutnick werde auf jeden Fall im Kongress vorgeladen. «Warum verkauften sie die Chips? Folgten sie ihrer Spur? Woher wissen sie, dass die Chips an die Unternehmen gingen und nicht an die Kommunistische Partei Chinas?», fragte Kennedy und nannte den Eklat eine «intergalaktische Freak-Show».

Lutnick kämpfe nun um seinen Job, weil er sich gegen Einschränkungen für Chip-Exporte gesperrt habe, schrieb das «Wall Street Journal». Huang hatte erst kürzlich bei einem Auftritt nebenbei gesagt, er habe in der Regierung vor allem mit «Howard» zu tun.

Foto: Alex Brandon/AP/dpa Handelsminister Howard Lutnick kämpft laut US-Medienberichten um seinen Job wegen seiner Haltung zu Chip-Exporten von Nvidia. (Archivbild)

Wie gut kann Nvidia ohne Huang auskommen?

«Ich bin nicht wirklich besorgt - jedenfalls was die kurz- bis mittelfristige Entwicklung des Geschäfts betrifft», sagte Halbleiter-Branchenanalyst Stacy Rasgon dem Wirtschaftssender CNBC. Zugleich frage er sich aber, wer im Nvidia-Chefsessel in der Lage sein werde, zehn Jahre vorauszuplanen und die Beziehungen zu Zulieferern und Kunden zu unterhalten - wie sie Huang über Jahrzehnte aufgebaut hatte. Es werde wohl noch einige Zeit dauern, bis man sich über die künftige Entwicklung von Nvidia klar sein werde, sagte Rasgon.

Tech-Analyst Patrick Moorhead zeigte Verständnis für Stimmen aus der Branche, die Huangs Abgang bedauerten: «Ich denke, die Leute sind traurig darüber, was das für die Zukunft bedeuten könnte.» Andere Marktbeobachter gaben sich überzeugt, dass Nvidia auch ohne den Gründer-Chef klarkommen kann: «Das ist ein Unternehmen mit vier Billionen Dollar Börsenwert - nicht weil Jensen Firmenchef ist, sondern weil sie im vergangenen Quartal 100 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet haben und im Jahresvergleich um 100 Prozent gewachsen sind», sagte Matt Witheiler von der Finanzfirma Wellington Management der «Financial Times».

Wie wurde Nvidia so wichtig?

Das vor 33 Jahren gegründete Unternehmen war ursprünglich auf Grafikkarten für Computer spezialisiert. Das war ein wechselhaftes Geschäft, und die Firma war vor allem bei Gamern populär. Für eine Sonderkonjunktur sorgte später der Vormarsch von Digitalwährungen, die mit Nvidia-Grafikkarten erzeugt werden konnten.