Berlin (dpa) - «Grand Theft Auto 6» ist ein Spiel, in dem man Autos stiehlt, Drogen vertickt, private Tänze in einem Stripclub bucht und auf Menschen schießt. Und gleichzeitig ein Spiel, in dem man seiner Partnerin Blumen mitbringt, das Dach der eigenen Bude repariert oder händchenhaltend durch ein Einkaufszentrum schlendert.

Welche Kritik gibt es an GTA 6?

Beide Seiten des in der Produktion wohl teuersten Kulturprodukts unserer Zeit werden stark diskutiert. Die einen regen sich über ein vermeintlich falsches Männlichkeitsbild auf, während andere abgestoßen sind von der Gewaltdarstellung. Das Spiel knirscht im Weltbild bei vielen, die es konsumieren. Und es stellt sich die Frage: Lernen Männer aus dem Spiel vielleicht, wie sie ihre Partnerin richtig behandeln? Oder lernen gewaltbereite Menschen daraus, wie sie selbst Gewalt anwenden?

Lässt sich mit Videospielen lernen?

«Wir lernen permanent und mit allem», sagt Alexander Preisinger von der Universität Wien. Der Geschichtsdidaktiker hat sich unter anderem darauf spezialisiert, wie Menschen mit Videospielen lernen können. «Es gibt die Vorstellung, dass gewisse Medien effizienter im Lernen sind.» Der Effekt sei aber schwierig zu messen. «Geht es um eine besondere Nachhaltigkeit? Oder um besonders viele Informationen, die ich mir merken soll?»

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«Man darf sich das Lernen mit Games nicht so vorstellen wie eine Maschine - oben das Spiel rein und unten kommt eine fertige Verhaltensänderung heraus», sagt die Psychologin Jessica Kathmann-Rosenthal, die am Leibniz-Institut für Wissensmedien am Thema Lernen mit Games forscht. "Wir gleichen das ab mit unseren Einstellungen, mit unseren Werten, mit unserem Vorwissen. Wir

schaffen neue Verknüpfungen und entscheiden dann."

Konfrontiert etwa ein Spiel uns mit Dingen, die nicht zu unserem Weltbild passen, fängt es im Kopf an zu knirschen. «Das macht einen kognitiven Konflikt und der muss gelöst werden», sagt Kathmann-Rosenthal. Und auch das könne unterschiedlich ausgehen: «Konfligierende Informationen könnten ignoriert werden oder dazu beitragen, Teile des Weltbilds zu ersetzen.»

Gibt es Unterschiede zu anderen Medien?

Was Videospiele anders machen als andere Medien wie Bücher oder Filme: Sie reagieren darauf, was die Spielenden tun. Das könne simpel sein, sagt Preisinger, etwa wenn ein Game einfach ausgibt, dass etwas falsch ist. «Aber das Feedback kann auch sein: Es läuft nicht optimal, versuch es einmal anders», sagt er.

Gutes Game-Design bedeute, Lernschleifen zu nutzen, damit Spielende Hypothesen bilden können, diese ausprobieren, und dafür Feedback bekommen, sagt Preisinger. «Und das nennen wir entdeckendes Lernen, die höchste Kategorie von Lernen, die es gibt. Weil das Subjekt mündig ist, weil es ein subjektiver Spielverlauf ist, ganz anders als der vom Nachbarn.» Und dieser subjektive Spielverlauf könne dann wiederum mit anderen, die auch gespielt haben, diskutiert werden, um das Erlebte noch besser zu verarbeiten.

Dazu gibt es auch das Schlagwort Probehandeln, was man beispielsweise bei Kindern oft beobachten kann, wenn sie etwa Einkaufsladen spielen. «Ich kann in einem geschützten Raum erstmal etwas ausprobieren, ohne dass ich Konsequenzen fürchten muss», sagt Psychologin Kathmann-Rosenthal. Erwachsenen fehle oft der Raum für dieses Probehandeln abseits von Spielen.

Was bedeutet das für das reale Leben?

Das Gespielte lässt sich aber nicht eins zu eins in die reale Welt übertragen. «Nur, weil im Spiel eine Waffe abfeuere, mache ich das doch nicht im echten Leben. Das ist nochmal ein ganz anderer Prozess», sagt Preisinger. «Menschen unterscheiden sehr, sehr gut zwischen Realwelt und Probehandeln.» Sein Beispiel: Wer in GTA mit der Steuerung über den Controller ein Auto fahren kann, kann noch längst nicht auf die Straße gehen und ein echtes Auto fahren.

Wer GTA spielt, wird also nicht automatisch gewalttätig - oder bringt der Partnerperson automatisch Blumen mit. Gleichzeitig zeigt das Spiel eine Welt, die bei dauerhaftem Konsum eine gewisse Normalität bekommt. Eine Meta-Studie aus dem Jahr 2023 zeigt, dass sich Einstellungen zu in Videospielen gezeigten Themen eher ändern, je länger die Spiele konsumiert werden.

GTA 6 macht hierbei Dinge anders als seine Vorgänger und führt an gewissen Stellen mehr Konsequenzen ein. Wie brutal die Spielenden vorgehen - ob sie Gegnern etwa eher in den Kopf oder ins Knie schießen - wird vom Spiel registriert und in ein Profil gefüttert. Ebenso, wie sehr die Spielenden die Beziehung der beiden Hauptpersonen pflegen. Danach eröffnen oder schließen sich Möglichkeiten, wobei das Spiel weniger Gewalt und eine gute Partnerschaft eher belohnt.