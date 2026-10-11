Mal so und mal so

Woche beginnt freundlicher - 21 Grad am Mittwoch

Das Herbstwetter in Deutschland bleibt wechselhaft. Die neue Woche beginnt allerdings freundlicher und am Mittwoch wird es richtig schön.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Montag und Mittwoch freundlicheres Herbstwetter vorher. Foto: Katharina Kausche/dpa
Der Deutsche Wetterdienst sagt für Montag und Mittwoch freundlicheres Herbstwetter vorher.

Offenbach (dpa) - Der herbstliche Schauer-Wolken-Wettermix macht zu Beginn der neuen Woche eine Pause. «Zum Wochenstart kann sich der Einfluss von Hoch Elmar, das von Frankreich nach Deutschland wandert, auf die Bundesrepublik ausdehnen», sagte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach voraus. Besonders schön wird es am Mittwoch mit bis zu 21 Grad.

Die Sonne zeigt sich gleich am Montag häufiger als in den Tagen zuvor. Mit 13 bis 19 Grad wird es auch etwas wärmer. Lediglich in der Osthälfte Deutschlands sind noch Schauer zu erwarten. In der Nacht zum Dienstag kühlen sich die Temperaturen deutlich ab, von der Schwäbischen Alb über Bayern bis nach Brandenburg ist örtlich leichter Frost möglich. 

Dienstag wechselhaft - aber im Süden und Osten sonnig

Am Dienstag ist es wieder wechselhafter: Schon in den Frühstunden verdichten sich in der Westhälfte die Wolken und es setzt Regen ein. Dieser rückt bis zum Abend auf eine Linie Mecklenburg - Schwaben vor. 

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«Östlich davon ist der Tag selbst freundlich mit den längsten Sonnenscheinanteilen in der Lausitz und im östlichen Niederbayern», kündigen die Meteorologen an. An der Nordsee ist mit böigem Wind zu rechnen. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag.

18 bis 21 Grad am Mittwoch möglich

Das Regengebiet erreicht am Mittwoch den Osten, zieht ostwärts ab und gibt einem Zwischenhoch Raum. Am freundlichsten wird es in der äußersten Westhälfte. Am Oberrhein sind bis zu 21 Grad möglich. Sonst liegen die Höchstwerte um 18 Grad, im Norden weht allerdings weiter kräftiger Wind.

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