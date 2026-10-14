Großer Polizeieinsatz

Zwei Männer verhelfen Häftling zur Flucht

Während eines Arztbesuchs sollen zwei Männer einem Häftling in Essen zur Flucht verholfen haben. Die Polizei ist im Großeinsatz und warnt, die Männer könnten bewaffnet sein.

Zwei Männer sollen einem Häftling in Essen zur Flucht verholfen haben. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Zwei Männer sollen einem Häftling in Essen zur Flucht verholfen haben. (Symbolbild)

Essen (dpa) - Zwei Männer sollen einem Häftling während eines Arztbesuchs in der Innenstadt von Essen zur Flucht verholfen haben. Die drei Männer seien nun gemeinsam auf der Flucht. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie bewaffnet seien, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Gefangene sei aus einer Justizvollzugsanstalt zu einer Arztpraxis am Kennedyplatz in der Essener Innenstadt gebracht worden, sagte die Sprecherin. Dort hätten ihm zwei bislang unbekannte Personen zur Flucht verholfen. Zu den genauen Umständen der Befreiung machte die Polizei zunächst keine Angaben. Unklar blieb auch, weshalb der Mann in Haft saß und wie gefährlich er sein könnte.

«Sollten Sie eine verdächtige Person bemerken, sprechen Sie sie nicht an! Rufen Sie umgehend die 110 an. Derzeit kann eine Bewaffnung der Täter nicht ausgeschlossen werden», schrieb die Polizei im Kurznachrichtendienst X.

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