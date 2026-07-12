Ursache noch unklar

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz in Österreich

Zwei Tote und zwei Schwerverletzte. Ein Flugzeug stürzte in schwer zugänglichem Gelände ab. Was bisher zu dem Unglück bekannt ist.

Das Kleinflugzeug stürzte in unwegsamem Gelände ab. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Das Kleinflugzeug stürzte in unwegsamem Gelände ab. (Symbolbild)

Gaming (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Österreich sind nach Angaben der Rettungsdienste zwei Menschen gestorben und zwei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich bei Gaming im Osten des Landes, wie ein Sprecher der niederösterreichischen Einsatzzentrale der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. 

Ein Mann und eine bislang nicht identifizierte Person seien ums Leben gekommen, sagte der Sprecher. Ein weiterer Mann und eine Frau seien mit schweren Verletzungen aus dem Unfallgebiet ausgeflogen worden. Nähere Angaben zu den Opfern lagen zunächst nicht vor.

Einsatz in unwegsamem Gelände

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren insgesamt vier Personen an Bord. Das Flugzeug sei in einem schwer zugänglichen Gebiet abgestürzt. Zur Flugroute und zur möglichen Unfallursache machte die Polizei vorerst keine Angaben.

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Gaming ist eine kleine ländliche Gemeinde im Bundesland Niederösterreich. Der Ort liegt in der Nähe des knapp 1.900 Meter hohen Ötschers.

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