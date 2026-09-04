14-jähriges Mädchen aus Mannheim vermisst
Eine 14-Jährige ist nicht in ihre Mannheimer Wohnheim zurückgekehrt. Die Jugendliche war bereits in der Vergangenheit häufig abgängig.
Mannheim. Ein 14-jähriges Mädchen aus Mannheim wird seit Samstag, 1. August, vermisst. Nach Angaben der Polizei verlies die Vermisste am genannten Samstag ihr Wohnheim gegen 23 Uhr und kehrte seither nicht mehr zurück. Das Mädchen war in Vergangenheit bereits häufiger abgängig. Hinwendungsorte sind nicht bekannt, vermutlich hält sie sich im Stadtgebiet Mannheim auf.
Die 14-Jährige ist etwa 1,61 Meter groß, schlank und wiegt etwa 52 Kilogramm. Sie hat glatte braune Haare und trägt einen Nasenpiercing. Ein Foto der Vermissten kann hier aufgerufen werden. Zeugen werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174 4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.