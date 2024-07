Auch der schöne Pfarrer braucht mal einen Seelsorger

Die Tür geht auf. Ein großer Mann mit grünen Shorts und einem rosa verwaschenen T-Shirt steht im Eingang. Ganz locker und leger. Sein Lächeln wirkt ansteckend. Alles deutet darauf hin, dass Pfarrer Friedel Goetz in der evangelischen ChristusFriedenGemeinde in Mannheim angekommen und glücklich ist.

Zum 1. Februar wechselte er als Pfarrer vom beschaulichen Großsachsen in die Mannheimer Oststadt. „Es fügt sich hier alles gut zusammen. Für meine Familie und mich ging es sofort gut los“, fühlt sich der 37-Jährige in seiner Entscheidung bestätigt, in Mannheim eine neue Herausforderung zu suchen.

Schockierendes Video vom Mannheimer Marktplatz

In seine Freude über die neue Aufgabe in Mannheim mischt sich im Verlauf des Gesprächs aber auch Nachdenklichkeit und Trauer. Dies hängt mit dem getöteten Polizisten Rouven Laur zusammen, bei dessen emotionaler Trauerfeier im Rosengarten der Polizeipfarrer gesprochen hatte. Der Theologe nennt diese Tage einen sehr „belastenden Zeitraum“. Goetz war zum Tatzeitpunkt der Messerattacke auf dem Marktplatz am 31. Mai nicht in Manheim gewesen. „Als ich das Video aber gesehen habe, war ich schockiert, dass so etwas im multikulturellen Mannheim passieren konnte. So eine Brutalität“, schaudert es ihn heute noch beim Anblick der Bilder.

Am Abend rief der Polizeiseelsorger im Präsidium an: „Wenn ihr mich braucht, ich bin da“, habe er nur gesagt. Er wollte einfach helfen, Kollegen, Freunden oder Familienmitgliedern Trost spenden. Dies tat er auch, sprach zunächst mit Polizeibeamten. Wenige Tage später traf er sich im Vorfeld der Trauerfeier mit der Familie des getöteten Polizisten: „Es war ein gutes Gespräch“, sagt er, ohne verständlicherweise auf weitere Details einzugehen.

„In einem solchen Schockzustand kann man nicht so viel Seelsorge betreiben. Da geht es meistens darum, dass man die Menschen begleitet, dass sie funktionieren“, erzählt Goetz, für den dies alles ebenfalls eine große seelische Herausforderung darstellte: „Ich musste mich bei der Trauerfeier mit den Emotionen zurückhalten, sonst hätte ich keinen Ton herausgebracht“, gibt er einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Dass die Wahl als Redner auf den 37-Jährigen fiel, kam nicht ganz überraschend. Wenige Wochen zuvor hielt er den Trauergottesdienst anlässlich des Todes des Mannheimer Polizeipräsidenten Siegfried Kollmar. Für die Laur-Trauerfeier habe sich die Polizeifamilie an ihn erinnert, begründet er seine Auswahl. Goetz fand demnach die richtigen Worte.

In seiner Ansprache für den ermordeten Polizisten wählte er die Menschlichkeit als Überschrift. Der 29-Jährige sei ein Mensch mit bejahendem Lebensgeist gewesen, ein Mensch voller Energie, der mitten aus dem Leben gerissen wurde.

Hofft auf mehr Respekt

Der Trost, das Mitgefühl, die öffentliche Anteilnahme, die Friedensgebete und die breite Rückendeckung haben nach Ansicht des Pfarrers der Blaulichtfamilie sehr gutgetan. „Ich hoffe auf mehr Respekt für die Polizisten, die sich in Gefahren begeben und schwierige Entscheidungen treffen müssen.“

In dieser belastenden Phase hätten ihn die Familie, das tolle Kirchenteam und die vielen Freundschaften „stabilisiert“. Und natürlich die neue Aufgabe als Pfarrer der ChristusFriedenGemeinde mit ihren 4500 Gläubigen. In Großsachsen, wo er von 2020 bis Anfang 2024 tätig gewesen war, musste er vieles selbst managen. In der Mannheimer Christuskirche verfügt er mit Kirchenmusikdirektor Prof. Johannes Michel, und Kantorin Marion Krall über zwei hauptamtliche Kirchenmusiker. „Wir haben zwei große Orgeln. Die Gottesdienste gleichen einer Inszenierung“, schwärmt Goetz. Die Kirchengemeinde besitzt die größten Laienchöre der Stadt. Es gibt regelmäßig Gastprediger. Sogar Musiker des Nationaltheaters kommen zu Konzerten in sein Gotteshaus. „Bei den Großveranstaltungen an Weihnachten kommen über 1000 und an Karfreitag gut 700 Menschen zu uns“, freut er sich.

Bedürfnis nach Beziehungen

Wie an seiner alten Wirkungsstätte in Großsachsen sind die Bedürfnisse in Mannheim nicht anders: die Menschen benötigen Beziehungen. Und es braucht persönliche Begegnungen. Sei es in der Kirche, im Kirchencafé oder bei Festen. In Großsachsen stand ihm bei vielen Themen, etwa zu Sanierungen, der Kirchengemeinderat zur Seite. In Mannheim gibt es eine große Kirchengemeinde mit vielen Pfarrgemeinden. Um bauliche Maßnahmen kümmern sich hier andere Stellen.

Die Herausforderungen in der Quadratestadt sind wie im kleinen Hirschberger Ortsteil. Pfarrer Goetz wird sich mit dem Transformationsprozess beschäftigen. Weniger Personal, weniger Kirchgänger zwingen auch hier zum Handeln. Die Gemeinden Hafen-Konkordien, ChristusFriedenGemeinde und Neuostheim/Neuhermsheim sollen zur Region Mitte zusammengefasst werden. „Die Kirchengemeinden müssen ihr Profil zeigen“, ist sich der Theologe ganz sicher. „Dies reizt mich sehr, denn ich habe hierbei die Verpflichtung, auf die Menschen zuzugehen, die uns unterstützen wollen.“ Die Menschen für die Sache zu gewinnen und zu begeistern, nennt man so etwas. Er kennt sich aus.

Vom schönen Pfarrer

Neue Wege will er beschreiten und für Außenwirkung sorgen. Wie gelingt dies – etwa durch Veranstaltungen wie das „La Piazza – ein Fest für Leib und Seele“ vor wenigen Tagen vor der Christuskirche am Werderplatz. „Die Kirche bringt die Menschen zusammen. Sie können so die Gemeinschaft genießen. Ich muss den Leuten nicht das Leben erklären, sondern Raum geben, ihrem Leben nachzuspüren“, nennt der Pfarrer als Motiv für dieses Fest, bei dem sich auch die benachbarte Gastronomie eingebracht hat.

Apropos Außenwirkung. Ja, auf den WN-Artikel zum schönen Pfarrer, der nach Mannheim geht, wurde er sehr oft angesprochen. Er lacht nur. Ihm gefällt die Tatsache von einem Pfarrer mit einem anderen Erscheinungsbild eines Theologen als sonst. Goetz kleidet sich schließlich gerne modisch und liebt den urbanen Lebensstil wie etwa in Mannheim. Beispiele für seine Lebensart sind die Stationen in Berlin, München, Rom und Mailand.

Bekennender Fußballfan