Bensheim: 15-jähriges Mädchen vermisst
Seit fast einem Monat wird eine Jugendliche aus Bensheim vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.
Bensheim. Die 15-jährige Sanam Latifi wird seit dem 13. August aus einer Inobhutnahmestelle in Bensheim vermisst. Nach Angaben der Polizei konnte die Vermisste trotz Fahndung nicht aufgefunden werden. Die Jugendliche ist etwa 1,65 Meter groß, wiegt etwa 70 Kilogramm und hat schwarze Haare. Außerdem trägt sie ein Nasenpiercing. Über die aktuelle Bekleidung der 15-Jährigen ist nichts bekannt. Ein Bild der Vermissten kann hier eingesehen werden.
Die Polizei bittet um Hinweise zur Vermissten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252 706 0 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise zur Vermissten entgegen.