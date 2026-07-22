15-Jähriger aus Fürth vermisst
Seit dem 3. Juli wird ein 15-Jähriger aus Fürth vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Fürth. Der 15-jährige Orchan Salarzai aus Fürth wird vermisst. Wie die Polizei berichtet, wurde der Jugendliche am 3. Juli das letzte Mal gesehen, als er eine Jugendeinrichtung verließ. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Der 15-Jährige hat familiäre Bezüge nach Hanau und dürfte sich nach aktuellen Erkenntnissen vermutlich auch im dortigen Bereich aufhalten.
Der Junge ist 15 Jahre alt, schlank, hat dunkelbraune Augen und kurze, schwarze Haare. Über seine aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt. Ein Lichtbild des Vermissten kann hier eingesehen werden. Die Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort des Jugendlichen unter der Telefonnummer 06252 706 0 entgegen. Zudem können Hinweise diesbezüglich an jeder Polizeistelle gemeldet werden.