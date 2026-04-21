Bensheim: Immer wieder Anrufe von falschen Polizeibeamten

Bensheim. Der Polizei sind im Laufe des Dienstags mehrere verdächtige Telefonate von Betrügern gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die Unbekannten als Polizisten aus und gaukelten den Bürgern vor, dass eine Diebesbande in der Nachbarschaft festgenommen worden wäre. Bei dieser wäre eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden worden, auf der sich auch der Name beziehungsweise das Haus der jeweiligen angerufenen Person befinden solle. Die Betrüger fordern anschließend die Herausgabe von Wertsachen, um sie vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen. (heh)