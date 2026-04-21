Bensheim: Immer wieder Anrufe von falschen Polizeibeamten
Viele Bensheimer Bürger haben im Laufe des Tages Anrufe von falschen Polizisten bekommen. Die Betrüger warnten vor einer angeblichen Diebesbande in der Nachbarschaft.
Bensheim. Der Polizei sind im Laufe des Dienstags mehrere verdächtige Telefonate von Betrügern gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die Unbekannten als Polizisten aus und gaukelten den Bürgern vor, dass eine Diebesbande in der Nachbarschaft festgenommen worden wäre. Bei dieser wäre eine Liste mit weiteren Einbruchszielen gefunden worden, auf der sich auch der Name beziehungsweise das Haus der jeweiligen angerufenen Person befinden solle. Die Betrüger fordern anschließend die Herausgabe von Wertsachen, um sie vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen. (heh)
Zu solchen Anrufen und auch anderen Betrugsvarianten, beispielsweise der sogenannten "Schockanrufe", gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:
- Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.
- Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.
- Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.