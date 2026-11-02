Bürstadt: Einbrecher steigen in Reihenhaus ein und stehlen Schmuck
Unbekannte sind in Bürstadt in ein Reihenhaus eingebrochen. Die Polizei hofft auf Hinweise.
Bürstadt. Kriminelle sind am Sonntag in der Straße Krämersweide in ein Reihenhaus eingestiegen und haben Geld sowie Schmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen 11.30 und 19.45 Uhr Zugang zu dem Haus und drangen gewaltsam über ein Fenster ein. Danach durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Die Beamten nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen.