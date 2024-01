Demonstration gegen Rechts

Im Kreis Bergstraße soll am kommenden Sonntag, 28. Januar, eine weitere Protestveranstaltung folgen. Ein breites Bündnis aus über 30 Initiativen, Verbänden und Vereinen ruft zur Kundgebung „Demokratie verteidigen – Bergstraße gegen den Rechtsruck!“ auf. Die Veranstaltung findet laut einer Pressemitteilung von 15 bis 16.30 Uhr am in der Parkanlage am Landratsamt in Heppenheim statt.

Bündnis der Zivilgesellschaft

Demokratie verteidigen

Unter dem Motto „Demokratie verteidigen – Bergstraße gegen den Rechtsruck!“ soll am kommenden Sonntag in Heppenheim laut Ankündigung „ein starkes Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Solidarität“ gesetzt werden. Geplant sind Redebeiträge von Manfred Forell, Susanne Benyr (Stadtverordnetenvorsteherin Heppenheim, CDU), Franz Beiwinkel (DBG), Fridays for Future Bensheim, Lea Würsching (Schülervertretung Goethe Gymnasium Bensheim), Hilde Kille (DGB Frauen Bergstraße), Christian Stamm (Pfarrer der Katholischen Kirche Bensheim-Zwingenberg), Aylin Erdogan (Kreisschülervertretung Bergstraße), Kristina Imhoff-Schönherr (Welcome to Bensheim) und Salome Saremi-Strogusch (Fabian Salars Erbe e.V.). „Angesichts der bevorstehenden Wahlen und der zu befürchtenden Erfolge der AfD sind wir alle aufgefordert, jetzt öffentlich zu handeln“, so Forell im Aufruf zu der Kundgebung.