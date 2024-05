Polizeibericht Heppenheim, Schriesheim und Bensheim

In der Stadionstraße in Heppenheim wurde am Mittwochnachmittag ein 48 Jahre alter Autofahrer von der Polizei gestoppt. Die Beamten merkten schnell, dass der Mann nicht ganz nüchtern war, sondern offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Es zeigten sich anschließend deutliche Anzeichen auf vorherigen Konsum von Kokain und Cannabis, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Mann wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.