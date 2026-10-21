Blaulicht

Einbrecher stehlen 900 Euro in Mannheim-Gartenstadt - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich in der Gartenstadt in Mannheim ein Einbruch ereignet. Die Täter haben Bargeld im hohen dreistelligen Bereich erbeutet.

Die Täter in Mannheim-Gartenstadt haben die Scheibe eingeschlagen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Täter in Mannheim-Gartenstadt haben die Scheibe eingeschlagen (Symbolbild).

Mannheim. Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in ein Haus im Waldmeisterring in der Gartenstadt in Mannheim eingebrochen und haben rund 900 Euro Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen, und flohen unerkannt.

Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, sich unter 0621/174-4444 zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Große Summe Geld gestohlen: Einbrecher schlagen in Mannheim Gartenstadt zu
Blaulicht

Große Summe Geld gestohlen: Einbrecher schlagen in Mannheim Gartenstadt zu

Gewaltsam gelangen Unbekannte in ein Wohnhaus in Mannheim Gartenstadt und machen sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen.

11.08.2026

Mannheim: Täter dringen in Fußballzentrum ein und stehlen Bargeld
Blaulicht

Mannheim: Täter dringen in Fußballzentrum ein und stehlen Bargeld

Unbekannte Täter haben in Mannheim ein Fußballzentrum aufgebrochen und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet.

16.01.2026

Mannheim: Einbrecher überraschen Bewohnerin in Gartenstadt
Zeugen gesucht

Mannheim: Einbrecher überraschen Bewohnerin in Gartenstadt

Unbekannte stehlen Schmuck aus einem Einfamilienhaus. Als die Bewohnerin heimkehrt, flüchten sie unerkannt. Polizei sucht Zeugen.

11.12.2025

Mannheim: Einbrecher durchwühlen Schule in Stadtteil Gartenstadt
Stadtteil Gartenstadt

Mannheim: Einbrecher durchwühlen Schule in Stadtteil Gartenstadt

Die Täter, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem unbekannten Fahrzeug auf das Schulgelände fuhren, sind noch auf freiem Fuß.

29.08.2025

Bensheim: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Haus 
Zeugen gesucht

Bensheim: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Haus 

Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Mehrfamilienhaus in Bensheim eingebrochen und haben Bargeld sowie Schmuck erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

27.03.2025