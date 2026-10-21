Einbrecher stehlen 900 Euro in Mannheim-Gartenstadt - Polizei sucht Zeugen
In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich in der Gartenstadt in Mannheim ein Einbruch ereignet. Die Täter haben Bargeld im hohen dreistelligen Bereich erbeutet.
Mannheim. Unbekannte sind zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in ein Haus im Waldmeisterring in der Gartenstadt in Mannheim eingebrochen und haben rund 900 Euro Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen, und flohen unerkannt.
Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, sich unter 0621/174-4444 zu melden.