Eppelheim: 15-jährige Jugendliche vermisst
Seit Dienstag wird eine 15-Jährige aus Eppelheim vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.
Eppelheim. Eine 15-jährige Jugendliche aus Eppelheim wird vermisst. Wie die Polizei berichtet, wurde sie zuletzt am Dienstag, 13. Oktober, gegen 13.30 Uhr gesehen, als sie die Wohnung ihrer Schwester verließ. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Konkrete Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Die Vermisste ist etwa 1,55 Meter groß und wiegt circa 71 Kilogramm. Sie hat lange, schwarze, gewellte Haare und eine Tätowierung mit dem Schriftzug „Wissam“ am linken Unterarm. Ein Bild der 15-Jährigen kann über diesen Link abgerufen werden.
Zeugen werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174 4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.