Mannheim: 17-Jährige vermisst
Die Jugendliche wurde zuletzt am Dienstag gesehen. Die Polizei Mannheim bittet um Hinweise.
Mannheim. Eine 17-Jährige aus einer betreuten Mannheimer Mädchenwohngruppe wird seit Freitag, 4. September, vermisst. Wie die Polizei berichtet, hält sich die Jugendliche laut Angehörigen häufig im Stadtteil Neckarstadt auf und war bereits in der Vergangenheit häufig abgängig. Zuletzt wurde sie von einer Mitbewohnerin am Dienstag, 8. September, gesehen.
Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Auffinden der 17-Jährigen. Da die Vermisste stark untergewichtig sein dürfte, wird von einer Eigengefährdung ausgegangen. Die Jugendliche ist etwa 1,73 Meter groß und wiegt 43 Kilogramm. Sie hatte zuletzt eine weite graue Hose, ein helles Oversized-Shirt und Sneaker an. Ein Bild der Vermissten kann hier abgerufen werden.
Hinweise zu der Vermissten und ihrem Aufenthaltsort nimmt das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174 4444 entgegen.