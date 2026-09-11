Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Mannheim: 17-Jährige vermisst

Die Jugendliche wurde zuletzt am Dienstag gesehen. Die Polizei Mannheim bittet um Hinweise.

Die Polizei hat ein Foto der Vermissten veröffentlicht (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Polizei hat ein Foto der Vermissten veröffentlicht (Symbolbild).

Mannheim. Eine 17-Jährige aus einer betreuten Mannheimer Mädchenwohngruppe wird seit Freitag, 4. September, vermisst. Wie die Polizei berichtet, hält sich die Jugendliche laut Angehörigen häufig im Stadtteil Neckarstadt auf und war bereits in der Vergangenheit häufig abgängig. Zuletzt wurde sie von einer Mitbewohnerin am Dienstag, 8. September, gesehen.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Auffinden der 17-Jährigen. Da die Vermisste stark untergewichtig sein dürfte, wird von einer Eigengefährdung ausgegangen. Die Jugendliche ist etwa 1,73 Meter groß und wiegt 43 Kilogramm. Sie hatte zuletzt eine weite graue Hose, ein helles Oversized-Shirt und Sneaker an. Ein Bild der Vermissten kann hier abgerufen werden.

Hinweise zu der Vermissten und ihrem Aufenthaltsort nimmt das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621 174 4444 entgegen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bensheim: 15-jähriges Mädchen vermisst
Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Bensheim: 15-jähriges Mädchen vermisst

Seit fast einem Monat wird eine Jugendliche aus Bensheim vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

11.09.2026

17-Jährige Mannheimerin vermisst
Öffentlichkeitsfahndung (Foto im Artikel)

17-Jährige Mannheimerin vermisst

Eine 17-jährige Mannheimerin wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

07.08.2026

15-Jähriger aus Fürth vermisst
Öffentlichkeitsfahndung

15-Jähriger aus Fürth vermisst

Seit dem 3. Juli wird ein 15-Jähriger aus Fürth vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

22.07.2026

Heidelberg: 14-Jährige vermisst - Hinweise gesucht
Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg: 14-Jährige vermisst - Hinweise gesucht

Eine 14-Jährige aus Abenheim wird vermisst. Die Polizei prüft Bezüge nach Heidelberg und Sinsheim und bittet um Hinweise.

02.07.2026

Ludwigshafen: Polizei sucht vermissten 14-Jährigen
Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigshafen: Polizei sucht vermissten 14-Jährigen

Ein 14-Jähriger aus Ludwigshafen wird seit dem 5. Mai vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise.

11.05.2026