Mit Fotos der Vermissten

Groß-Gerau/Frankfurt: 17-Jährige seit Sonntag vermisst

Eine 17-Jährige wird seit Sonntagabend vermisst. Zuletzt wurde sie am Frankfurter Hauptbahnhof gesehen.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten (Symbolbild).

Groß-Gerau/Frankfurt. Die 17-jährige Soraya M. aus Groß-Gerau wird seit Sonntagabend, gegen 19 Uhr, vermisst. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie zuletzt am südlichen Eingang des Frankfurter Hauptbahnhofs gesehen, teilte die Polizei mit.

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und ein orientalisches Erscheinungsbild. Sie hat langes, schwarzes Haar, trägt vermutlich ein rotes Kopftuch sowie eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, ein rotes Oberteil und einen schwarzen langen Mantel. Zudem soll sie eine schwarze Handtasche mit sich führen.

Unter folgendem Link gibt es Bilder der Vermissten: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/wo-ist-die-17-jaehrige-soraya

Das Polizeipräsidium Frankfurt bittet unter der Telefonnummer 069 755 51199 um Hinweise. Auch die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) nimmt unter der Nummer 06142 6960 Hinweise entgegen. (sig)

