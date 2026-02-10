Groß-Gerau/Frankfurt: 17-Jährige seit Sonntag vermisst

Groß-Gerau/Frankfurt. Die 17-jährige Soraya M. aus Groß-Gerau wird seit Sonntagabend, gegen 19 Uhr, vermisst. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie zuletzt am südlichen Eingang des Frankfurter Hauptbahnhofs gesehen, teilte die Polizei mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und ein orientalisches Erscheinungsbild. Sie hat langes, schwarzes Haar, trägt vermutlich ein rotes Kopftuch sowie eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, ein rotes Oberteil und einen schwarzen langen Mantel. Zudem soll sie eine schwarze Handtasche mit sich führen.

Unter folgendem Link gibt es Bilder der Vermissten: https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/wo-ist-die-17-jaehrige-soraya