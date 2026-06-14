Haßloch: Mann entblößt sich vor neunjährigen Mädchen 

Haßloch. Ein unbekannter Mann hat sich am Samstag gegen 17 Uhr in der Kirchgasse vor zwei neunjährigen Mädchen entblößt. Nach Angaben der Polizei forderte er die Kinder zudem auf, ihm zu helfen. Die Mädchen liefen weg. Der Mann soll circa 1,75 Meter groß und etwa 45 Jahre alt sein. Er trug nach der Beschreibung eine Tolle, eine schwarze Jeansjacke, eine schwarze Jeans und ein weißes T-Shirt. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324/9330 melden.