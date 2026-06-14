Kinder ergreifen Flucht

Haßloch: Mann entblößt sich vor neunjährigen Mädchen 

Die Ermittler suchen nach dem mutmaßlichen Exhibitionisten und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Ermittler suchen nach dem etwa 45-jährigen Mann und bitten um Zeugenhinweise. Foto: Symbolbild: Polizei
Die Ermittler suchen nach dem etwa 45-jährigen Mann und bitten um Zeugenhinweise.

Haßloch. Ein unbekannter Mann hat sich am Samstag gegen 17 Uhr in der Kirchgasse vor zwei neunjährigen Mädchen entblößt. Nach Angaben der Polizei forderte er die Kinder zudem auf, ihm zu helfen. Die Mädchen liefen weg. Der Mann soll circa 1,75 Meter groß und etwa 45 Jahre alt sein. Er trug nach der Beschreibung eine Tolle, eine schwarze Jeansjacke, eine schwarze Jeans und ein weißes T-Shirt. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324/9330 melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unbekannter entblößt sich vor Zwölfjähriger
Kriminalität

Unbekannter entblößt sich vor Zwölfjähriger

Ein Mädchen wird Opfer exhibitionistischer Handlungen in Offenbach. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können.

13.05.2026

Eberbach: Mann entblößt sich vor zwei neunjährigen Mädchen
Exhibitionist

Eberbach: Mann entblößt sich vor zwei neunjährigen Mädchen

Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag zwei Kinder auf einer Grünfläche in Eberbach belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

24.03.2026

Heidelberg: Mann entblößt sich vor 85-jähriger Autofahrerin
Zeugenaufruf

Heidelberg: Mann entblößt sich vor 85-jähriger Autofahrerin

In Heidelberg-Kirchheim hat sich am Dienstagnachmittag ein unbekannter Mann vor einer 85-Jährigen entblößt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

19.09.2025

Mädchen von verkleidetem Mann sexuell belästigt
Kriminalität

Mädchen von verkleidetem Mann sexuell belästigt

Auf einem Fahrradweg stellt sich der 43-Jährige entblößt vor die Mädchen. Dabei soll er verkleidet gewesen sein und unter Drogen gestanden haben.

19.08.2025

Mordprozess im Fall Valeriia im Januar 2025 in Chemnitz
Kriminalfall

Mordprozess im Fall Valeriia im Januar 2025 in Chemnitz

Der gewaltsame Tod einer Neunjährigen im sächsischen Döbeln im Sommer löste bundesweit Entsetzen aus. Wochen später fassten die Ermittler ihren mutmaßlichen Mörder - nun kommt der Mann vor Gericht.

09.12.2024